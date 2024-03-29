https://ria.ru/20240329/sud-1936701337.html

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:23

2024-03-29T17:23

2024-03-29T17:45

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр бортников

крокус сити холл

владимир путин

красногорск

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Назримада Лутфуллои меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Ему предъявили обвинение по пункту "б" части 3 статьи 205 УК. По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов.Сам фигурант частично признал вину, сообщила его адвокат Маргарита Хорева.По полученным данным, Лутфуллои — 24-летний уроженец Таджикистана, проживал в хостеле недалеко от станции метро "Щелковская". В первый раз его задержали вечером 23 марта у здания "Крокуса". Тогда в ответ на просьбу полиции показать документы он начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. После этого Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.В течение недели Басманный суд арестовал по делу восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

красногорск

таджикистан

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Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-29T17:23 true PT0M08S

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крокус, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бортников, крокус сити холл, владимир путин, красногорск, таджикистан, михаил мурашко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)