https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936734696.html

Спецоперация, 29 марта: групповой удар по энергообъектам и ПВО ВСУ

Спецоперация, 29 марта: групповой удар по энергообъектам и ПВО ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024

Спецоперация, 29 марта: групповой удар по энергообъектам и ПВО ВСУ

Российские Вооружённые Силы нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:35

2024-03-29T19:35

2024-03-29T19:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ. Кроме того, российские военнослужащие наносили поражение подразделениям противника на всех направлениях СВО, а также отразили 15 атак и контратак на купянском, авдеевском и южно-донецком направлениях. Потери Киева составили почти 800 солдат. Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, двух БМП, восьми бронемашин, в том числе американского бронетранспортёра M113, и станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Огнём российских подразделений были поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна "Акация", а также Krab польского производства, PzH 2000 производства ФРГ и гаубица L-119 производства Великобритании, пушка "Гиацинт-С", четыре Д-20 и три Д-30, а также три полевых склада боеприпасов ВСУ. Российские артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Средства ПВО за сутки сбили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire и уничтожили 175 украинских беспилотников. Атаки ВСУ на российские городаПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в пятницу, что в 7.30 мск украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника, в 8.00 атаковали город дроном-камикадзе, а в 8.45 и в 12.00 сбросили ещё по одному взрывоопасному предмету. Днём по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке были выпущены 18 снарядов калибра 155 миллиметров. В штабе обороны ДНР, в свою очередь, сообщили, что за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой были обезврежены 40 украинских беспилотников. Кроме того, как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинскими военными был обстрелян приграничный город Шебекино. Обошлось без пострадавших, но два частных дома, гараж и газопровод, Помощь Украине перевалила за 100 миллиардов долларовАмериканский телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу сообщил, что правительство США потратило уже более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте. В то же время сумму можно считать гораздо большей из-за стоимости замены направленных Киеву оружия и боеприпасов, уточнил телеканал. Экспертный совет парламента Германии пришел к заключению о том, что статья 5 Устава НАТО о коллективном ответе может быть задействована только при столкновении на территории стран альянса и не сработает, если одна из стран блока введёт войска на Украину, а российские войска нанесут по ним удар, сообщило агентство DPA. Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине своих истребителей Gripen, следует из интервью главы шведского министерства обороны Пола Йонсона изданию Kiyv Independent. Ранее правительство Швеции назвало членство в НАТО одним из условий поставки своих истребителей Украине. Премьер Польши Дональд Туск признал, что положение Киева на поле боя сейчас намного сложнее, чем год назад. В то же время он назвал его намного лучшим, чем в начале, когда ВС РФ находились на подступах к Киеву. Кроме того, Туск не исключил, что конфликт на Украине затянется надолго. Дар убалтывания ЗеленскогоКак следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью была объявлена на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Сообщалось о повреждениях объектов энергетики и критической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в интервью агентству Укринформ, что ВС РФ имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ. Кроме того, РФ имеет преимущество в личном составе, а также нарастила активность авиации и применяет управляемые авиабомбы, подчеркнул он. Ситуация на поле боя, по словам Сырского, требует от украинских военных максимального напряжения сил. Он поблагодарил Запад за оружие, но отметил, что в условиях предсказуемости поставок, его невозможно эффективно применять. Украина пытается не потерять свои территории, истощить российские войска и сформировать резервы для наступления, добавил главком. Кроме того, как рассказал Сырский, были пересмотрены внутренние резервы, после чего запрос украинской армии на мобилизацию 500 тысяч человек был значительно уменьшен. Он уточнил, что Киев собирается высвободить тысячи военных из не участвующих в боях частей, и направить их "боевым частям". Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что надеется на "дар убалтывания" Зеленского, если у Украины начнутся проблемы с поставками американских вооружений в случае победы на выборах президента США Трампа. В то же время глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев готов изучить предложенный Трампом вариант оказания помощи Украине в виде займов. Алхимия ЗеленскогоОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мирную "формулу Зеленского" алхимией и заявила, что Россия не намерена участвовать в конференциях по урегулированию украинского кризиса, которые планируется провести в Швейцарии. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии.

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