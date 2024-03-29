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Спецоперация, 29 марта: групповой удар по энергообъектам и ПВО ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936734696.html
Спецоперация, 29 марта: групповой удар по энергообъектам и ПВО ВСУ
Спецоперация, 29 марта: групповой удар по энергообъектам и ПВО ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024
Спецоперация, 29 марта: групповой удар по энергообъектам и ПВО ВСУ
Российские Вооружённые Силы нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:35
2024-03-29T19:35
специальная военная операция на украине
украина
киев
владимир зеленский
дональд туск
вооруженные силы украины
нато
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ. Кроме того, российские военнослужащие наносили поражение подразделениям противника на всех направлениях СВО, а также отразили 15 атак и контратак на купянском, авдеевском и южно-донецком направлениях. Потери Киева составили почти 800 солдат. Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, двух БМП, восьми бронемашин, в том числе американского бронетранспортёра M113, и станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Огнём российских подразделений были поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна "Акация", а также Krab польского производства, PzH 2000 производства ФРГ и гаубица L-119 производства Великобритании, пушка "Гиацинт-С", четыре Д-20 и три Д-30, а также три полевых склада боеприпасов ВСУ. Российские артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Средства ПВО за сутки сбили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire и уничтожили 175 украинских беспилотников. Атаки ВСУ на российские городаПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в пятницу, что в 7.30 мск украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника, в 8.00 атаковали город дроном-камикадзе, а в 8.45 и в 12.00 сбросили ещё по одному взрывоопасному предмету. Днём по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке были выпущены 18 снарядов калибра 155 миллиметров. В штабе обороны ДНР, в свою очередь, сообщили, что за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой были обезврежены 40 украинских беспилотников. Кроме того, как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинскими военными был обстрелян приграничный город Шебекино. Обошлось без пострадавших, но два частных дома, гараж и газопровод, Помощь Украине перевалила за 100 миллиардов долларовАмериканский телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу сообщил, что правительство США потратило уже более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте. В то же время сумму можно считать гораздо большей из-за стоимости замены направленных Киеву оружия и боеприпасов, уточнил телеканал. Экспертный совет парламента Германии пришел к заключению о том, что статья 5 Устава НАТО о коллективном ответе может быть задействована только при столкновении на территории стран альянса и не сработает, если одна из стран блока введёт войска на Украину, а российские войска нанесут по ним удар, сообщило агентство DPA. Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине своих истребителей Gripen, следует из интервью главы шведского министерства обороны Пола Йонсона изданию Kiyv Independent. Ранее правительство Швеции назвало членство в НАТО одним из условий поставки своих истребителей Украине. Премьер Польши Дональд Туск признал, что положение Киева на поле боя сейчас намного сложнее, чем год назад. В то же время он назвал его намного лучшим, чем в начале, когда ВС РФ находились на подступах к Киеву. Кроме того, Туск не исключил, что конфликт на Украине затянется надолго. Дар убалтывания ЗеленскогоКак следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью была объявлена на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Сообщалось о повреждениях объектов энергетики и критической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в интервью агентству Укринформ, что ВС РФ имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ. Кроме того, РФ имеет преимущество в личном составе, а также нарастила активность авиации и применяет управляемые авиабомбы, подчеркнул он. Ситуация на поле боя, по словам Сырского, требует от украинских военных максимального напряжения сил. Он поблагодарил Запад за оружие, но отметил, что в условиях предсказуемости поставок, его невозможно эффективно применять. Украина пытается не потерять свои территории, истощить российские войска и сформировать резервы для наступления, добавил главком. Кроме того, как рассказал Сырский, были пересмотрены внутренние резервы, после чего запрос украинской армии на мобилизацию 500 тысяч человек был значительно уменьшен. Он уточнил, что Киев собирается высвободить тысячи военных из не участвующих в боях частей, и направить их "боевым частям". Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что надеется на "дар убалтывания" Зеленского, если у Украины начнутся проблемы с поставками американских вооружений в случае победы на выборах президента США Трампа. В то же время глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев готов изучить предложенный Трампом вариант оказания помощи Украине в виде займов. Алхимия ЗеленскогоОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мирную "формулу Зеленского" алхимией и заявила, что Россия не намерена участвовать в конференциях по урегулированию украинского кризиса, которые планируется провести в Швейцарии. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии.
https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html
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украина, киев, владимир зеленский, дональд туск, вооруженные силы украины, нато, россия, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, ЗРК С-300, В мире
Спецоперация, 29 марта: групповой удар по энергообъектам и ПВО ВСУ

МО: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам и ПВО Украины

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ.
Кроме того, российские военнослужащие наносили поражение подразделениям противника на всех направлениях СВО, а также отразили 15 атак и контратак на купянском, авдеевском и южно-донецком направлениях. Потери Киева составили почти 800 солдат. Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, двух БМП, восьми бронемашин, в том числе американского бронетранспортёра M113, и станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
Военнослужащие химического батальона армии США - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Последствия необратимы. Почему у границ России появилась организация-зомби
08:00
Огнём российских подразделений были поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна "Акация", а также Krab польского производства, PzH 2000 производства ФРГ и гаубица L-119 производства Великобритании, пушка "Гиацинт-С", четыре Д-20 и три Д-30, а также три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Российские артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Средства ПВО за сутки сбили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire и уничтожили 175 украинских беспилотников.

Атаки ВСУ на российские города

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в пятницу, что в 7.30 мск украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника, в 8.00 атаковали город дроном-камикадзе, а в 8.45 и в 12.00 сбросили ещё по одному взрывоопасному предмету.
Днём по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке были выпущены 18 снарядов калибра 155 миллиметров. В штабе обороны ДНР, в свою очередь, сообщили, что за сутки над Донецком, Макеевкой и Горловкой были обезврежены 40 украинских беспилотников.
Кроме того, как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинскими военными был обстрелян приграничный город Шебекино. Обошлось без пострадавших, но два частных дома, гараж и газопровод,
Украинский военнослужащий рядом с пленным российским военнослужащим - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Ответите за все: Россия готовит трибунал над украинскими палачами
08:00

Помощь Украине перевалила за 100 миллиардов долларов

Американский телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу сообщил, что правительство США потратило уже более 113 миллиардов долларов на помощь Украине в конфликте. В то же время сумму можно считать гораздо большей из-за стоимости замены направленных Киеву оружия и боеприпасов, уточнил телеканал.
Экспертный совет парламента Германии пришел к заключению о том, что статья 5 Устава НАТО о коллективном ответе может быть задействована только при столкновении на территории стран альянса и не сработает, если одна из стран блока введёт войска на Украину, а российские войска нанесут по ним удар, сообщило агентство DPA.
Швеция продолжает обсуждение возможности поставок Украине своих истребителей Gripen, следует из интервью главы шведского министерства обороны Пола Йонсона изданию Kiyv Independent. Ранее правительство Швеции назвало членство в НАТО одним из условий поставки своих истребителей Украине.
Премьер Польши Дональд Туск признал, что положение Киева на поле боя сейчас намного сложнее, чем год назад. В то же время он назвал его намного лучшим, чем в начале, когда ВС РФ находились на подступах к Киеву. Кроме того, Туск не исключил, что конфликт на Украине затянется надолго.
Александр Хоминец вскрывает посылки с гуманитаркой - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Ситуация необычная". Жители Донбасса попросили о самом важном
08:00

Дар убалтывания Зеленского

Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью была объявлена на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Сообщалось о повреждениях объектов энергетики и критической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в интервью агентству Укринформ, что ВС РФ имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ. Кроме того, РФ имеет преимущество в личном составе, а также нарастила активность авиации и применяет управляемые авиабомбы, подчеркнул он.
Ситуация на поле боя, по словам Сырского, требует от украинских военных максимального напряжения сил. Он поблагодарил Запад за оружие, но отметил, что в условиях предсказуемости поставок, его невозможно эффективно применять. Украина пытается не потерять свои территории, истощить российские войска и сформировать резервы для наступления, добавил главком.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.03.2024Посмотреть
Кроме того, как рассказал Сырский, были пересмотрены внутренние резервы, после чего запрос украинской армии на мобилизацию 500 тысяч человек был значительно уменьшен. Он уточнил, что Киев собирается высвободить тысячи военных из не участвующих в боях частей, и направить их "боевым частям".
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что надеется на "дар убалтывания" Зеленского, если у Украины начнутся проблемы с поставками американских вооружений в случае победы на выборах президента США Трампа.
В то же время глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев готов изучить предложенный Трампом вариант оказания помощи Украине в виде займов.

Алхимия Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мирную "формулу Зеленского" алхимией и заявила, что Россия не намерена участвовать в конференциях по урегулированию украинского кризиса, которые планируется провести в Швейцарии. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии.
Устройство крылатой ракеты Storm Shadow
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

Фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

Российский специалист впервые показывает боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

Российский специалист впервые показывает головной обтекатель и боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

Образцы иностранных боеприпасов. Полученные при разборе снарядов данные передают разным ведомствам, в том числе для совершенствования работы ПВО

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТускВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияЗРК С-300В мире
 
 
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