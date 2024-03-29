https://ria.ru/20240329/raketa-1936595447.html

Устройство крылатой ракеты Storm Shadow

Устройство крылатой ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 29.03.2024

Устройство крылатой ракеты Storm Shadow

Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство Storm Shadow. Англо-французскую ракету ВСУ активно применяют с прошлого года. Подробности — в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:27

2024-03-29T14:27

2024-03-29T14:27

фото

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

storm shadow

сво

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Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство Storm Shadow. Англо-французскую ракету ВСУ активно применяют с прошлого года. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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