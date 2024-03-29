https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936511975.html
В Днепропетровской области сообщили об ударах по объектам инфраструктуры
В Днепропетровской области сообщили об ударах по объектам инфраструктуры - РИА Новости, 29.03.2024
В Днепропетровской области сообщили об ударах по объектам инфраструктуры
Российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T02:34
2024-03-29T02:34
2024-03-29T02:34
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак. "Армия РФ атаковала ряд объектов критической инфраструктуры Днепропетровской области", - цитирует слова Лысака украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и области. В регионе была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, россия, днепропетровск
В мире, Днепропетровская область, Россия, Днепропетровск, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области сообщили об ударах по объектам инфраструктуры
В Днепропетровской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре