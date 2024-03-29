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Губернатор Севастополя поручил разобраться после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 29.03.2024
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14:07 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/sevastopol-1936638228.html
Губернатор Севастополя поручил разобраться после смерти ребенка в больнице
Губернатор Севастополя поручил разобраться после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 29.03.2024
Губернатор Севастополя поручил разобраться после смерти ребенка в больнице
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале поручил разобраться и сделать оргвыводы после смерти четырехлетнего ребенка в одной из больниц... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:07
2024-03-29T14:07
происшествия
здоровье - общество
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале поручил разобраться и сделать оргвыводы после смерти четырехлетнего ребенка в одной из больниц города. &quot;В Севастополе произошла трагедия: в инфекционной больнице умер четырёхлетний ребёнок. В причинах этого ЧП сейчас разбираются правоохранительные органы&quot;, - написал Развожаев.Губернатор подчеркнул, что дал поручение директору департамента здравоохранения Виталию Денисову сделать организационные выводы по всей цепочке. Развожаев отметил, что по информации, которую озвучили близкие, на днях малышу стало плохо, его привезли сначала в пятую городскую больницу, где осмотрели и отпустили домой. На следующий день ребёнка привезли в инфекционную больницу, где он скончался. "Поручил детально разобраться, как получилось, что в пятой больнице "пропустили" маленького пациента с острой болью", - добавил Развожаев. Он выразил соболезнования родным и близким ребенка.
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
https://ria.ru/20231103/podrostok-1907091800.html
севастополь
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происшествия, здоровье - общество, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Здоровье - Общество, Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя поручил разобраться после смерти ребенка в больнице

Губернатор Севастополя поручил сделать оргвыводы после смерти ребенка в больнице

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в больнице. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале поручил разобраться и сделать оргвыводы после смерти четырехлетнего ребенка в одной из больниц города.
«

"В Севастополе произошла трагедия: в инфекционной больнице умер четырёхлетний ребёнок. В причинах этого ЧП сейчас разбираются правоохранительные органы", - написал Развожаев.

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Губернатор подчеркнул, что дал поручение директору департамента здравоохранения Виталию Денисову сделать организационные выводы по всей цепочке.
Развожаев отметил, что по информации, которую озвучили близкие, на днях малышу стало плохо, его привезли сначала в пятую городскую больницу, где осмотрели и отпустили домой. На следующий день ребёнка привезли в инфекционную больницу, где он скончался.
"Поручил детально разобраться, как получилось, что в пятой больнице "пропустили" маленького пациента с острой болью", - добавил Развожаев. Он выразил соболезнования родным и близким ребенка.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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