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В Румынии нашли обломки, которые могут быть частями беспилотника - РИА Новости, 29.03.2024
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12:35 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/rumyniya-1936606660.html
В Румынии нашли обломки, которые могут быть частями беспилотника
В Румынии нашли обломки, которые могут быть частями беспилотника - РИА Новости, 29.03.2024
В Румынии нашли обломки, которые могут быть частями беспилотника
Министерство обороны Румынии сообщило на сайте, что в населенном пункте Инсула-Маре на берегу Дуная были обнаружены обломки, которые, предположительно, являются РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:35
2024-03-29T12:35
в мире
румыния
россия
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщило на сайте, что в населенном пункте Инсула-Маре на берегу Дуная были обнаружены обломки, которые, предположительно, являются фрагментами беспилотника. "Вечером 28 марта 2024 года на сельскохозяйственных угодьях населенного пунктам Инсула-Маре уезда Брэила были обнаружены фрагменты, предположительно, от воздушного устройства (дрона)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. В пятницу сотрудники министерства вместе со специализированными структурами системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности проводят расследование инцидента. Они должны установить, действительно ли речь идет об обломках БПЛА. Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии несколько раз передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240320/naemniki-1934422969.html
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в мире, румыния, россия, дунай (река)
В мире, Румыния, Россия, Дунай (река)
В Румынии нашли обломки, которые могут быть частями беспилотника

МО Румынии: на берегу Дуная найдены обломки, которые могут быть частями БПЛА

CC0 / Rakoon / Здание Министерства обороны Румынии
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
CC0 / Rakoon /
Здание Министерства обороны Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщило на сайте, что в населенном пункте Инсула-Маре на берегу Дуная были обнаружены обломки, которые, предположительно, являются фрагментами беспилотника.
"Вечером 28 марта 2024 года на сельскохозяйственных угодьях населенного пунктам Инсула-Маре уезда Брэила были обнаружены фрагменты, предположительно, от воздушного устройства (дрона)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
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В пятницу сотрудники министерства вместе со специализированными структурами системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности проводят расследование инцидента. Они должны установить, действительно ли речь идет об обломках БПЛА.
Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии несколько раз передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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