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В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер" - РИА Новости, 29.03.2024
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10:11 29.03.2024 (обновлено: 12:56 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/rudnik-1936557771.html
В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер"
В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер" - РИА Новости, 29.03.2024
В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер"
Специалистам не удалось пробурить до расчетной точки четвертую разведывательную скважину на руднике "Пионер", сообщило Главное управление МЧС по Амурской... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:11
2024-03-29T12:56
происшествия
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар — РИА Новости. Специалистам не удалось пробурить до расчетной точки четвертую разведывательную скважину на руднике "Пионер", сообщило Главное управление МЧС по Амурской области.&quot;Четвертая скважина по итогам бурения в расчетную точку не вышла из-за горно-геологических условий&quot;, — говорится в пресс-релизе. Обследование предыдущих трех скважин показало наличие воды, ила и льда.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку. Пятая скважина пробурена на 143 метра из 295. Шестая — на 157 из 315. Седьмая — на 48 из 255 метров. Горноспасатели контролируют состояние горных выработок, газовую обстановку, вентиляцию и поступление воды.Обрушение породы в горной выработке подземного рудника произошло 18 марта. Тринадцать горняков оказались заблокированы. Управляющего директора рудника "Пионер" задержали 25 марта, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. В пятницу в Амурскую область прибыли еще двое родственников горняков. Психологи МЧС оказывают всестороннюю помощь семьям заблокированных рабочих.
https://ria.ru/20240319/obval-1934255238.html
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происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер"

В Приамурье не смогли пробурить до расчетной точки четвертую скважину на руднике

© МЧС Амурской области/TelegramАварийно-спасательные работы на руднике "Пионер". 29 марта 2024
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер. 29 марта 2024
© МЧС Амурской области/Telegram
Аварийно-спасательные работы на руднике "Пионер". 29 марта 2024
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар — РИА Новости. Специалистам не удалось пробурить до расчетной точки четвертую разведывательную скважину на руднике "Пионер", сообщило Главное управление МЧС по Амурской области.
«

"Четвертая скважина по итогам бурения в расчетную точку не вышла из-за горно-геологических условий", — говорится в пресс-релизе.

Обследование предыдущих трех скважин показало наличие воды, ила и льда.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку.
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
В МЧС рассказали о ходе расчистки завала на руднике в Приамурье
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Пятая скважина пробурена на 143 метра из 295. Шестая — на 157 из 315. Седьмая — на 48 из 255 метров.
Горноспасатели контролируют состояние горных выработок, газовую обстановку, вентиляцию и поступление воды.
Обрушение породы в горной выработке подземного рудника произошло 18 марта. Тринадцать горняков оказались заблокированы. Управляющего директора рудника "Пионер" задержали 25 марта, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.
В пятницу в Амурскую область прибыли еще двое родственников горняков. Психологи МЧС оказывают всестороннюю помощь семьям заблокированных рабочих.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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