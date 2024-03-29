https://ria.ru/20240329/rudnik-1936557771.html

В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер"

В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер" - РИА Новости, 29.03.2024

В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер"

Специалистам не удалось пробурить до расчетной точки четвертую разведывательную скважину на руднике "Пионер", сообщило Главное управление МЧС по Амурской... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:11

2024-03-29T10:11

2024-03-29T12:56

происшествия

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на руднике "пионер" в амурской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936566510_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_9f7068a73218e2be50022ad71751d197.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар — РИА Новости. Специалистам не удалось пробурить до расчетной точки четвертую разведывательную скважину на руднике "Пионер", сообщило Главное управление МЧС по Амурской области."Четвертая скважина по итогам бурения в расчетную точку не вышла из-за горно-геологических условий", — говорится в пресс-релизе. Обследование предыдущих трех скважин показало наличие воды, ила и льда.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку. Пятая скважина пробурена на 143 метра из 295. Шестая — на 157 из 315. Седьмая — на 48 из 255 метров. Горноспасатели контролируют состояние горных выработок, газовую обстановку, вентиляцию и поступление воды.Обрушение породы в горной выработке подземного рудника произошло 18 марта. Тринадцать горняков оказались заблокированы. Управляющего директора рудника "Пионер" задержали 25 марта, ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. В пятницу в Амурскую область прибыли еще двое родственников горняков. Психологи МЧС оказывают всестороннюю помощь семьям заблокированных рабочих.

https://ria.ru/20240319/obval-1934255238.html

https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области