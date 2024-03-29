https://ria.ru/20240329/rossiya-1936530518.html

Все кончено. В США раскрыли, как Россия ударила в самое уязвимое место ВСУ

Все кончено. В США раскрыли, как Россия ударила в самое уязвимое место ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024

Все кончено. В США раскрыли, как Россия ударила в самое уязвимое место ВСУ

Российская армия, имеющая превосходство в воздухе, активно пользуется тем, что у Украины катастрофически не хватает систем ПВО, заявил бывший американский... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:06

2024-03-29T09:06

2024-03-29T09:06

украина

россия

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российская армия, имеющая превосходство в воздухе, активно пользуется тем, что у Украины катастрофически не хватает систем ПВО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Россия контролирует воздушное пространство, и не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тылу с помощью дронов", — сказал он.Риттер добавил, что ВС России с помощью дронов и гиперзвуковых ракет буквально зачищает районы."Для Украины всё кончено", — заключил военный.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240319/polsha-1934177334.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

украина

россия

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украина, россия, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины