РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, корреспонденты РИА Новости сняли на видео процесс разборки снаряда.Эксперты, уровень и квалификация которых достаточно высоки для подобных работ, приступили к демонтажу агрегатов и узлов Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики."В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. <…> Порой работа ПВО (приводит к тому, что. — Прим. ред.) ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти", — сказал собеседник агентства.В частности, он показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливают взрыватель. По его словам, полученные данные передают в различные ведомства и учебные центры."Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе", — заключил специалист. На кадрах можно увидеть процесс разборки ракеты: частично обломанное крыло, раскладывающий его узел, устройство боевой части, основной заряд. У Storm Shadow тандемная боевая часть, предназначенная для поражения сильно защищенных целей, например бетонных бункеров. Кумулятивный предзаряд пробивает отверстие в укреплении для основного заряда.Также в ролике показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, в том числе композиционный материал крыла, различные мелкие элементы устройства, обозначения, характер соединений и крепежа.По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не наблюдается.
Внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow, видео сняли корреспонденты РИА Новости. Полученные при разборе ракеты данные передают разным ведомствам, в т.ч. для совершенствования работы ПВО.
безопасность, россия, великобритания, вооруженные силы украины, франция
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Франция
РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow
РИА Новости показало уникальные кадры внутреннего устройства ракет Storm Shadow
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, корреспонденты РИА Новости сняли на видео процесс разборки снаряда.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.
Эксперты, уровень и квалификация которых достаточно высоки для подобных работ, приступили к демонтажу агрегатов и узлов Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.
"В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. <…> Порой работа ПВО (приводит к тому, что. — Прим. ред.) ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти", — сказал собеседник агентства.
В частности, он показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливают взрыватель. По его словам, полученные данные передают в различные ведомства и учебные центры.
«
"Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе", — заключил специалист.
На кадрах можно увидеть процесс разборки ракеты: частично обломанное крыло, раскладывающий его узел, устройство боевой части, основной заряд. У Storm Shadow тандемная боевая часть, предназначенная для поражения сильно защищенных целей, например бетонных бункеров. Кумулятивный предзаряд пробивает отверстие в укреплении для основного заряда.
Также в ролике показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, в том числе композиционный материал крыла, различные мелкие элементы устройства, обозначения, характер соединений и крепежа.
По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не наблюдается.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.