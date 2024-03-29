https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html

РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow

РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow - РИА Новости, 29.03.2024

РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow

Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, корреспонденты РИА Новости сняли на видео процесс разборки снаряда. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:19

2024-03-29T08:19

2024-03-29T14:32

безопасность

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, корреспонденты РИА Новости сняли на видео процесс разборки снаряда.Эксперты, уровень и квалификация которых достаточно высоки для подобных работ, приступили к демонтажу агрегатов и узлов Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики."В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. <…> Порой работа ПВО (приводит к тому, что. — Прим. ред.) ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти", — сказал собеседник агентства.В частности, он показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливают взрыватель. По его словам, полученные данные передают в различные ведомства и учебные центры."Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе", — заключил специалист. На кадрах можно увидеть процесс разборки ракеты: частично обломанное крыло, раскладывающий его узел, устройство боевой части, основной заряд. У Storm Shadow тандемная боевая часть, предназначенная для поражения сильно защищенных целей, например бетонных бункеров. Кумулятивный предзаряд пробивает отверстие в укреплении для основного заряда.Также в ролике показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, в том числе композиционный материал крыла, различные мелкие элементы устройства, обозначения, характер соединений и крепежа.По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не наблюдается.

https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919355887.html

https://ria.ru/20230922/storm_shadow-1898128789.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933008342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow, видео сняли корреспонденты РИА Новости. Полученные при разборе ракеты данные передают разным ведомствам, в т.ч. для совершенствования работы ПВО. 2024-03-29T08:19 true PT3M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, великобритания, вооруженные силы украины, франция