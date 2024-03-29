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РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow - РИА Новости, 29.03.2024
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08:19 29.03.2024 (обновлено: 14:32 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html
РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow
РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow - РИА Новости, 29.03.2024
РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, корреспонденты РИА Новости сняли на видео процесс разборки снаряда. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:19
2024-03-29T14:32
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
великобритания
вооруженные силы украины
франция
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, корреспонденты РИА Новости сняли на видео процесс разборки снаряда.Эксперты, уровень и квалификация которых достаточно высоки для подобных работ, приступили к демонтажу агрегатов и узлов Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики."В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. &lt;…&gt; Порой работа ПВО (приводит к тому, что. — Прим. ред.) ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти", — сказал собеседник агентства.В частности, он показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливают взрыватель. По его словам, полученные данные передают в различные ведомства и учебные центры."Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе", — заключил специалист. На кадрах можно увидеть процесс разборки ракеты: частично обломанное крыло, раскладывающий его узел, устройство боевой части, основной заряд. У Storm Shadow тандемная боевая часть, предназначенная для поражения сильно защищенных целей, например бетонных бункеров. Кумулятивный предзаряд пробивает отверстие в укреплении для основного заряда.Также в ролике показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, в том числе композиционный материал крыла, различные мелкие элементы устройства, обозначения, характер соединений и крепежа.По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не наблюдается.
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919355887.html
https://ria.ru/20230922/storm_shadow-1898128789.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933008342.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow, видео сняли корреспонденты РИА Новости. Полученные при разборе ракеты данные передают разным ведомствам, в т.ч. для совершенствования работы ПВО.
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безопасность, россия, великобритания, вооруженные силы украины, франция
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Франция
РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow

РИА Новости показало уникальные кадры внутреннего устройства ракет Storm Shadow

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow, корреспонденты РИА Новости сняли на видео процесс разборки снаряда.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.

Устройство крылатой ракеты Storm Shadow
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

Фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

Российский специалист впервые показывает боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

Российский специалист впервые показывает головной обтекатель и боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

Образцы иностранных боеприпасов. Полученные при разборе снарядов данные передают разным ведомствам, в том числе для совершенствования работы ПВО

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Эксперты, уровень и квалификация которых достаточно высоки для подобных работ, приступили к демонтажу агрегатов и узлов Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.
"В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. <…> Порой работа ПВО (приводит к тому, что. — Прим. ред.) ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти", — сказал собеседник агентства.
Ракета Storm Shadow/SCALP на самолете - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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В частности, он показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливают взрыватель. По его словам, полученные данные передают в различные ведомства и учебные центры.
«
"Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе", — заключил специалист.
На кадрах можно увидеть процесс разборки ракеты: частично обломанное крыло, раскладывающий его узел, устройство боевой части, основной заряд. У Storm Shadow тандемная боевая часть, предназначенная для поражения сильно защищенных целей, например бетонных бункеров. Кумулятивный предзаряд пробивает отверстие в укреплении для основного заряда.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Также в ролике показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, в том числе композиционный материал крыла, различные мелкие элементы устройства, обозначения, характер соединений и крепежа.
По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не наблюдается.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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