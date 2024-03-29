https://ria.ru/20240329/puscha-1936621115.html

В Белоруссии оценили ущерб Беловежской пуще от забора Польши на границе

В Белоруссии оценили ущерб Беловежской пуще от забора Польши на границе - РИА Новости, 29.03.2024

В Белоруссии оценили ущерб Беловежской пуще от забора Польши на границе

Ущерб, нанесенный Беловежской пуще на первоначальном этапе от строительства Польшей заградительной установки, уже составил 20 миллионов долларов, заявил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:09

2024-03-29T13:09

2024-03-29T14:40

в мире

городское хозяйство москвы

польша

белоруссия

беловежская пуща

юнеско

чернобыльская аэс

международный союз охраны природы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936543933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a0703b358a4f94fb2e881056848e721.jpg

МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Ущерб, нанесенный Беловежской пуще на первоначальном этапе от строительства Польшей заградительной установки, уже составил 20 миллионов долларов, заявил начальник управления контроля за работой природоохранного комплекса, лесохозяйственной отрасли и проблем Чернобыля комитета госконтроля Белоруссии Василий Руденик. Эксперты ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы 24-26 марта посетили Беловежскую пущу, чтобы оценить негативные последствия возведения на территории этого трансграничного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО польского пограничного заградительного сооружения. До этого эксперты побывали на польской стороне, где также оценивали воздействие забора на природу. В Белоруссии международные эксперты смогли не только побывать непосредственно у забора, но и провести встречи с представителями научной общественности и госорганов. "Мы посчитали, что трансграничному национальному парку, согласно нашему национальному законодательству, был причинен вред путем уничтожения живого почвенного покрова, деградации земель, уничтожения старовозрастных широколиственных лесов, что, по нашим белорусским деньгам, составило 52 миллиона рублей. На то время это было эквивалентно почти 20 миллионам долларам", - сказал представитель госконтроля на пресс-конференции. Руденик рассказал, что специалисты госконтроля приступили к оценке воздействия польского заградительного сооружения, как только появилась информация в СМИ о планах его возведения. "Мы начали изучать саму конструкцию забора, ширину застройки, возведение дороги вдоль самой конструкции. Мы инициировали проверку…, в январе 2022 года мы провели масштабные контрольные мероприятия…, рассчитали сумму причиненного вреда вследствие строительства", - отметил он. По его словам, белорусские специалисты пришли к выводу о завышенной стоимости создания данного сооружения. "Мы получили информацию, что стоимость всей этой конструкции, которую затратила Польша,- свыше 370 миллионов... Мы посчитали, что в случае, если бы мы возводили такой забор, то его стоимость была бы дешевле в 3,2 раза и составила бы 116 миллионов долларов", - сообщил он, добавив, что эта информация была передана как главе белорусского государства, так и в ЮНЕСКО и СМИ. Он подчеркнул, что в итоге Польша все-таки возвела этот забор, который теперь негативно влияет на экосистему: из-за нарушений гидрорежима в ближайшие пять лет возможно усыхание леса. Руденик пояснил, что водные потоки перегорожены как фундаментом забора, так и дорогой, которая выступает своего рода дамбой. При этом специалист обратил внимание, что польской стороной велось одновременное строительство и проектирование сооружения, что привело к ошибкам, например, слишком высоко заложена труба для воды под заграждением. Если ее опустить на 10 сантиметров, то можно решить проблему с подтоплением белорусской части леса и недостатком влаги в польской части. Руденик также обратил внимание, что калитки для животных в заграждении "наглухо закрыты польской стороной" и не функционируют, что мешает миграции животных и обновлению генофонда. "Но даже если бы калитки были открыты, за дорогой, которая идет вдоль забора, установлена линия колючей проволоки", - констатировал он. Первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Александр Корбут сообщил, что белорусские ученые думают о мерах по минимизации наносимого экосистеме Беловежской пущи ущерба. При этом в Минске готовы к переговорам с польской стороной на площадке ЮНЕСКО. "Мы готовы там обсуждать эту проблему", - сказал он. Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. Длина построенного забора на границе - около 200 километров, высота - пять метров, он блокировал пути традиционной миграции зубров и других обитателей Беловежской пущи. В Минске считают, что забор в Беловежской пуще, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяет реликтовый лес на белорусскую и польскую части, что нарушает целостность его экосистемы. Власти Белоруссии обвинили Польшу в нарушении Конвенции об охране всемирного наследия, направляли обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, а также жаловались на Варшаву из-за нарушения ею Конвенции Эспо в комитет, ответственный за ее исполнение.

https://ria.ru/20240313/polsha-1932812731.html

https://ria.ru/20201006/puscha-1578513512.html

https://ria.ru/20230724/belorussiya-1885507168.html

https://ria.ru/20240305/polsha-1931215119.html

польша

белоруссия

беловежская пуща

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, городское хозяйство москвы, польша, белоруссия, беловежская пуща, юнеско, чернобыльская аэс, международный союз охраны природы