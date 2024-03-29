https://ria.ru/20240329/prigovor-1936519720.html

В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению

В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 29.03.2024

В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению

Житель Приморья, убивший в разные годы пять человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T06:12

2024-03-29T06:12

2024-03-29T11:44

происшествия

лучегорск

амурская область

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Житель Приморья, убивший в разные годы пять человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает краевая прокуратура. Отмечается, что житель приморского Лучегорска в декабре 2023 года был признан виновным в том, что он, находясь в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, в 2013 году совершил убийство жителя Лучегорска и в 2018 году убийство своей бывшей супруги. Помимо этого, в 2018 году, скрываясь от следствия в Амурской области, он убил еще двух человек. По совокупности преступлений Приморский краевой суд приговорил его к 25,5 годам лишения свободы. Прокуратура Приморья сочла приговор чрезмерно мягким и подала апелляцию. "Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, признав доводы прокуратуры убедительными, изменила приговор и назначила осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240327/pedofil-1936124438.html

https://ria.ru/20231122/prigovor-1910963674.html

лучегорск

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происшествия, лучегорск, амурская область, приморский краевой суд