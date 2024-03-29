В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению
Жителя Приморья приговорили к пожизненному заключению за убийство пяти человек
© СУСК РФ по Приморскому краюЮрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента
© СУСК РФ по Приморскому краю
Юрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Житель Приморья, убивший в разные годы пять человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает краевая прокуратура.
Отмечается, что житель приморского Лучегорска в декабре 2023 года был признан виновным в том, что он, находясь в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, в 2013 году совершил убийство жителя Лучегорска и в 2018 году убийство своей бывшей супруги. Помимо этого, в 2018 году, скрываясь от следствия в Амурской области, он убил еще двух человек. По совокупности преступлений Приморский краевой суд приговорил его к 25,5 годам лишения свободы. Прокуратура Приморья сочла приговор чрезмерно мягким и подала апелляцию.
© СУСК РФ по Приморскому краюЮрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента
© СУСК РФ по Приморскому краю
Юрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента
"Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, признав доводы прокуратуры убедительными, изменила приговор и назначила осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
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