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В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 29.03.2024
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06:12 29.03.2024 (обновлено: 11:44 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/prigovor-1936519720.html
В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению
В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 29.03.2024
В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению
Житель Приморья, убивший в разные годы пять человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:12
2024-03-29T11:44
происшествия
лучегорск
амурская область
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Житель Приморья, убивший в разные годы пять человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает краевая прокуратура. Отмечается, что житель приморского Лучегорска в декабре 2023 года был признан виновным в том, что он, находясь в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, в 2013 году совершил убийство жителя Лучегорска и в 2018 году убийство своей бывшей супруги. Помимо этого, в 2018 году, скрываясь от следствия в Амурской области, он убил еще двух человек. По совокупности преступлений Приморский краевой суд приговорил его к 25,5 годам лишения свободы. Прокуратура Приморья сочла приговор чрезмерно мягким и подала апелляцию. "Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, признав доводы прокуратуры убедительными, изменила приговор и назначила осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240327/pedofil-1936124438.html
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происшествия, лучегорск, амурская область, приморский краевой суд
Происшествия, Лучегорск, Амурская область, Приморский краевой суд
В Приморье убийцу приговорили к пожизненному заключению

Жителя Приморья приговорили к пожизненному заключению за убийство пяти человек

© СУСК РФ по Приморскому краюЮрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента
Юрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента
© СУСК РФ по Приморскому краю
Юрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Житель Приморья, убивший в разные годы пять человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает краевая прокуратура.
Отмечается, что житель приморского Лучегорска в декабре 2023 года был признан виновным в том, что он, находясь в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, в 2013 году совершил убийство жителя Лучегорска и в 2018 году убийство своей бывшей супруги. Помимо этого, в 2018 году, скрываясь от следствия в Амурской области, он убил еще двух человек. По совокупности преступлений Приморский краевой суд приговорил его к 25,5 годам лишения свободы. Прокуратура Приморья сочла приговор чрезмерно мягким и подала апелляцию.
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© СУСК РФ по Приморскому краюЮрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента
Юрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента
© СУСК РФ по Приморскому краю
Юрию Коваленко (слева) во время следственного эксперимента
"Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, признав доводы прокуратуры убедительными, изменила приговор и назначила осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
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