"На это уйдут годы". В Киеве сделали признание после российских ударов
Украинские энергетики: на ликвидацию последствий после обстрелов уйдут годы
© Фото : соцсетиПожар после удара по Днепрогэс
© Фото : соцсети
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Давид Нармания. После успешной серии ударов по энергетической инфраструктуре Украины 22 марта российские войска не остановились. Судя по сообщениям о пораженных целях, минувшая ночь в этом отношении выдалась особенно активной. О результатах — в материале РИА Новости.
Самый мощный за неделю
По сообщения украинских СМИ, 22 и 24 марта ВС России использовали 208 ракет и беспилотников для ударов по украинской инфраструктуре. Наиболее сложная ситуация — в Харьковской области. Там на восстановление подачи электроэнергии ушло трое суток, но даже спустя это время свет удалось вернуть только 80 процентам потребителей, в регионе до сих пор действует график почасовых отключений.
Больше двух дней заняли аналогичные работы в Одесской области, 36 часов — в Хмельницкой.
А в ночь на пятницу, по данным СМИ, состоялся самый массированный удар с 22 марта, когда поразили два зала Днепрогэс, расположенных на обоих берегах реки. На этом фоне Польша даже подняла в воздух собственную авиацию — в прошлый раз одна из ракет на короткое время зашла в ее воздушное пространство.
Сообщалось о взрывах сразу в нескольких регионах, преимущественно в центральной и западной частях Украины. По предварительным данным, российские войска поразили:
- Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области;
- Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области;
- Криворожскую ТЭС в Зеленодольске, Днепропетровская область;
- Среднеднепровскую ГЭС в Каменском, Днепропетровская область;
- Каневскую ГЭС в Черкасской области.
Всего, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, под ударом десять регионов, объекты энергосистемы поражены в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой и Днепропетровской областях. В последней до сих пор аварийные отключения света.
"Потеряли до половины мощности"
"Не спал всю ночь, как и вы. Не задавайте лишних вопросов. Помним, что у нас в Днепре все официальные сообщения про обстрелы и их последствия первой делает областная военная администрация", — прокомментировал удары мэр Днепропетровска Борис Филатов.
Накануне компания ДТЭК — крупнейшее частное предприятие в украинской энергоотрасли — сообщала, что на восстановление Бурштынской и Ладыжинской ТЭС может уйти больше двух лет.
"Мы потеряли 50% установленной мощности. У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%. В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля", — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.
При этом электростанциями список пораженных целей не ограничивается. По сообщениям украинских телеграм-каналов, повторный прилет — после 22 марта — зафиксировали на газовой насосной станции в городе Стрый в Львовской области, где находится крупнейшее в стране подземное газовое хранилище.
Российские войска для поражения целей применили различные виды вооружений: крылатые ракеты Х-101 и Х-555, гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", баллистические ракеты комплекса "Искандер-М", крылатые ракеты Х-59, крылатые ракеты "Калибр", а также дроны-камикадзе "Герань-2".
Целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре позволяют усложнить Украине переброску подкреплений и боеприпасов по железной дороге. Также это сокращает производственные возможности ВПК.