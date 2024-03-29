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"На это уйдут годы". В Киеве сделали признание после российских ударов - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 29.03.2024 (обновлено: 12:52 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936607964.html
"На это уйдут годы". В Киеве сделали признание после российских ударов
"На это уйдут годы". В Киеве сделали признание после российских ударов - РИА Новости, 29.03.2024
"На это уйдут годы". В Киеве сделали признание после российских ударов
После успешной серии ударов по энергетической инфраструктуре Украины 22 марта российские войска не остановились. Судя по сообщениям о пораженных целях, минувшая РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:38
2024-03-29T12:52
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
борис филатов
вооруженные силы рф
днепропетровская область
дтэк
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Давид Нармания. После успешной серии ударов по энергетической инфраструктуре Украины 22 марта российские войска не остановились. Судя по сообщениям о пораженных целях, минувшая ночь в этом отношении выдалась особенно активной. О результатах — в материале РИА Новости.Самый мощный за неделюПо сообщения украинских СМИ, 22 и 24 марта ВС России использовали 208 ракет и беспилотников для ударов по украинской инфраструктуре. Наиболее сложная ситуация — в Харьковской области. Там на восстановление подачи электроэнергии ушло трое суток, но даже спустя это время свет удалось вернуть только 80 процентам потребителей, в регионе до сих пор действует график почасовых отключений.Больше двух дней заняли аналогичные работы в Одесской области, 36 часов — в Хмельницкой.А в ночь на пятницу, по данным СМИ, состоялся самый массированный удар с 22 марта, когда поразили два зала Днепрогэс, расположенных на обоих берегах реки. На этом фоне Польша даже подняла в воздух собственную авиацию — в прошлый раз одна из ракет на короткое время зашла в ее воздушное пространство.Сообщалось о взрывах сразу в нескольких регионах, преимущественно в центральной и западной частях Украины. По предварительным данным, российские войска поразили:Всего, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, под ударом десять регионов, объекты энергосистемы поражены в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой и Днепропетровской областях. В последней до сих пор аварийные отключения света."Потеряли до половины мощности""Не спал всю ночь, как и вы. Не задавайте лишних вопросов. Помним, что у нас в Днепре все официальные сообщения про обстрелы и их последствия первой делает областная военная администрация", — прокомментировал удары мэр Днепропетровска Борис Филатов.Накануне компания ДТЭК — крупнейшее частное предприятие в украинской энергоотрасли — сообщала, что на восстановление Бурштынской и Ладыжинской ТЭС может уйти больше двух лет."Мы потеряли 50% установленной мощности. У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%. В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля", — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.При этом электростанциями список пораженных целей не ограничивается. По сообщениям украинских телеграм-каналов, повторный прилет — после 22 марта — зафиксировали на газовой насосной станции в городе Стрый в Львовской области, где находится крупнейшее в стране подземное газовое хранилище.Российские войска для поражения целей применили различные виды вооружений: крылатые ракеты Х-101 и Х-555, гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", баллистические ракеты комплекса "Искандер-М", крылатые ракеты Х-59, крылатые ракеты "Калибр", а также дроны-камикадзе "Герань-2".Целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре позволяют усложнить Украине переброску подкреплений и боеприпасов по железной дороге. Также это сокращает производственные возможности ВПК.
https://ria.ru/20240322/udar-1934916816.html
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Нармания Давид
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украина, денис шмыгаль, борис филатов, вооруженные силы рф, днепропетровская область, дтэк, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, Борис Филатов, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, ДТЭК, Россия
"На это уйдут годы". В Киеве сделали признание после российских ударов

Украинские энергетики: на ликвидацию последствий после обстрелов уйдут годы

© Фото : соцсетиПожар после удара по Днепрогэс
Пожар после удара по Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Давид Нармания. После успешной серии ударов по энергетической инфраструктуре Украины 22 марта российские войска не остановились. Судя по сообщениям о пораженных целях, минувшая ночь в этом отношении выдалась особенно активной. О результатах — в материале РИА Новости.

Самый мощный за неделю

По сообщения украинских СМИ, 22 и 24 марта ВС России использовали 208 ракет и беспилотников для ударов по украинской инфраструктуре. Наиболее сложная ситуация — в Харьковской области. Там на восстановление подачи электроэнергии ушло трое суток, но даже спустя это время свет удалось вернуть только 80 процентам потребителей, в регионе до сих пор действует график почасовых отключений.
Больше двух дней заняли аналогичные работы в Одесской области, 36 часов — в Хмельницкой.
А в ночь на пятницу, по данным СМИ, состоялся самый массированный удар с 22 марта, когда поразили два зала Днепрогэс, расположенных на обоих берегах реки. На этом фоне Польша даже подняла в воздух собственную авиацию — в прошлый раз одна из ракет на короткое время зашла в ее воздушное пространство.
CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking / Power plant Burshtyn TES, Ivano-Frankivsk OblastБурштынская ТЭС
Бурштынская ТЭС - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking / Power plant Burshtyn TES, Ivano-Frankivsk Oblast
Бурштынская ТЭС
Сообщалось о взрывах сразу в нескольких регионах, преимущественно в центральной и западной частях Украины. По предварительным данным, российские войска поразили:
Всего, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, под ударом десять регионов, объекты энергосистемы поражены в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой и Днепропетровской областях. В последней до сих пор аварийные отключения света.

"Потеряли до половины мощности"

"Не спал всю ночь, как и вы. Не задавайте лишних вопросов. Помним, что у нас в Днепре все официальные сообщения про обстрелы и их последствия первой делает областная военная администрация", — прокомментировал удары мэр Днепропетровска Борис Филатов.
Накануне компания ДТЭК — крупнейшее частное предприятие в украинской энергоотрасли — сообщала, что на восстановление Бурштынской и Ладыжинской ТЭС может уйти больше двух лет.
CC0 / Public domain/Андрій Стебелєв / Ладыжинская ТЭС
Ладыжинская ТЭС - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
CC0 / Public domain/Андрій Стебелєв /
Ладыжинская ТЭС
"Мы потеряли 50% установленной мощности. У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%. В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля", — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.
При этом электростанциями список пораженных целей не ограничивается. По сообщениям украинских телеграм-каналов, повторный прилет — после 22 марта — зафиксировали на газовой насосной станции в городе Стрый в Львовской области, где находится крупнейшее в стране подземное газовое хранилище.
Российские войска для поражения целей применили различные виды вооружений: крылатые ракеты Х-101 и Х-555, гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", баллистические ракеты комплекса "Искандер-М", крылатые ракеты Х-59, крылатые ракеты "Калибр", а также дроны-камикадзе "Герань-2".
Целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре позволяют усложнить Украине переброску подкреплений и боеприпасов по железной дороге. Также это сокращает производственные возможности ВПК.
Последствия взрыва на ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Такого еще не было". Россия нанесла самый мощный удар за время СВО
22 марта, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ШмыгальБорис ФилатовВооруженные силы РФДнепропетровская областьДТЭКРоссия
 
 
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