https://ria.ru/20240329/obrazovanie-1936590908.html

Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства

Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства - РИА Новости, 29.03.2024

Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства

Минобрнауки России разрабатывает план мероприятий стратегии научно-технологического развития (НТР) Союзного государства на период до 2035 года, заявил глава... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:55

2024-03-29T11:55

2024-03-29T12:26

космос - риа наука

россия

белоруссия

валерий фальков

союзное государство

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобрнауки России разрабатывает план мероприятий стратегии научно-технологического развития (НТР) Союзного государства на период до 2035 года, заявил глава министерства Валерий Фальков. "В настоящее время нами разрабатывается план мероприятий по реализации данной стратегии (научно-технического развития Союзного государства на период до 2035 года - ред.)", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Фальков напомнил, что стратегию утвердили 29 января 2024 года, она направлена на привлечение, координацию и взаимодействие научных институтов России и Белоруссии в самых разных областях науки с целью формирования единого научного пространства. По словам Фалькова, такое сотрудничество ведется в таких областях науки, как, например, геномные исследования, биотехнологии, ядерная медицина, ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное агрохозяйство и других.

https://ria.ru/20240328/ukreplenie-1936444959.html

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космос - риа наука, россия, белоруссия, валерий фальков