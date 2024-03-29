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Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства - РИА Новости, 29.03.2024
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11:55 29.03.2024 (обновлено: 12:26 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/obrazovanie-1936590908.html
Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства
Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства - РИА Новости, 29.03.2024
Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства
Минобрнауки России разрабатывает план мероприятий стратегии научно-технологического развития (НТР) Союзного государства на период до 2035 года, заявил глава... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:55
2024-03-29T12:26
космос - риа наука
россия
белоруссия
валерий фальков
союзное государство
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобрнауки России разрабатывает план мероприятий стратегии научно-технологического развития (НТР) Союзного государства на период до 2035 года, заявил глава министерства Валерий Фальков. "В настоящее время нами разрабатывается план мероприятий по реализации данной стратегии (научно-технического развития Союзного государства на период до 2035 года - ред.)", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Фальков напомнил, что стратегию утвердили 29 января 2024 года, она направлена на привлечение, координацию и взаимодействие научных институтов России и Белоруссии в самых разных областях науки с целью формирования единого научного пространства. По словам Фалькова, такое сотрудничество ведется в таких областях науки, как, например, геномные исследования, биотехнологии, ядерная медицина, ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное агрохозяйство и других.
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космос - риа наука, россия, белоруссия, валерий фальков
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Валерий Фальков, Союзное государство
Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства

Минобрнауки разрабатывает план мероприятий стратегии НТР Союзного государства

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобрнауки России разрабатывает план мероприятий стратегии научно-технологического развития (НТР) Союзного государства на период до 2035 года, заявил глава министерства Валерий Фальков.
«
"В настоящее время нами разрабатывается план мероприятий по реализации данной стратегии (научно-технического развития Союзного государства на период до 2035 года - ред.)", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Фальков напомнил, что стратегию утвердили 29 января 2024 года, она направлена на привлечение, координацию и взаимодействие научных институтов России и Белоруссии в самых разных областях науки с целью формирования единого научного пространства. По словам Фалькова, такое сотрудничество ведется в таких областях науки, как, например, геномные исследования, биотехнологии, ядерная медицина, ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное агрохозяйство и других.
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Союзное государствоКосмос - РИА НаукаРоссияБелоруссияВалерий Фальков
 
 
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