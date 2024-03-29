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Россия готова продолжать диалог с США по обмену заключенными, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
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00:45 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obmen-1936505932.html
Россия готова продолжать диалог с США по обмену заключенными, заявил Лавров
Россия готова продолжать диалог с США по обмену заключенными, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
Россия готова продолжать диалог с США по обмену заключенными, заявил Лавров
Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключенными в рамках договоренностей президентов двух стран, но США используют "нечистоплотные методы", РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:45
2024-03-29T00:45
россия
сша
москва
сергей лавров
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключенными в рамках договоренностей президентов двух стран, но США используют "нечистоплотные методы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Американцы постоянно делают заявления о том, что договорились, а Россия не "сотрудничает". Это нечистоплотные методы, противоречащие договоренностям президентов. Мы им привержены, готовы продолжать диалог именно так и в той форме, как договорились президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден", - сказал Лавров в интервью "Известиям". Он напомнил, что на основании договоренностей 2021 года "между спецслужбами был создан канал, и было условлено, что он будет работать конфиденциально", поэтому Москва не выносила обсуждения такого характера на публику. "С нашей стороны она комментировалась только тогда, когда реализовывались конкретные достигнутые упомянутые договоренности", - уточнил министр. Вопрос возможного обмена заключенными между РФ и США деликатный и, как показывает практика, именно профессиональное взаимодействие в "режиме тишины" не раз доказывало свою эффективность, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре прошлого года заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.
https://ria.ru/20231214/obmen-1915866929.html
https://ria.ru/20231221/predlozhenie-1917360077.html
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россия, сша, москва, сергей лавров, владимир путин, джо байден
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Джо Байден
Россия готова продолжать диалог с США по обмену заключенными, заявил Лавров

Лавров: Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключенными

© POOL | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключенными в рамках договоренностей президентов двух стран, но США используют "нечистоплотные методы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы постоянно делают заявления о том, что договорились, а Россия не "сотрудничает". Это нечистоплотные методы, противоречащие договоренностям президентов. Мы им привержены, готовы продолжать диалог именно так и в той форме, как договорились президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден", - сказал Лавров в интервью "Известиям".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича
14 декабря 2023, 17:35
Он напомнил, что на основании договоренностей 2021 года "между спецслужбами был создан канал, и было условлено, что он будет работать конфиденциально", поэтому Москва не выносила обсуждения такого характера на публику. "С нашей стороны она комментировалась только тогда, когда реализовывались конкретные достигнутые упомянутые договоренности", - уточнил министр.
Вопрос возможного обмена заключенными между РФ и США деликатный и, как показывает практика, именно профессиональное взаимодействие в "режиме тишины" не раз доказывало свою эффективность, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре прошлого года заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
США могут представить России новое предложение по обмену заключенными
21 декабря 2023, 22:47
 
РоссияСШАМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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