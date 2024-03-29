Россия готова продолжать диалог с США по обмену заключенными, заявил Лавров
Лавров: Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключенными
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Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключенными в рамках договоренностей президентов двух стран, но США используют "нечистоплотные методы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы постоянно делают заявления о том, что договорились, а Россия не "сотрудничает". Это нечистоплотные методы, противоречащие договоренностям президентов. Мы им привержены, готовы продолжать диалог именно так и в той форме, как договорились президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден", - сказал Лавров в интервью "Известиям".
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Он напомнил, что на основании договоренностей 2021 года "между спецслужбами был создан канал, и было условлено, что он будет работать конфиденциально", поэтому Москва не выносила обсуждения такого характера на публику. "С нашей стороны она комментировалась только тогда, когда реализовывались конкретные достигнутые упомянутые договоренности", - уточнил министр.
Вопрос возможного обмена заключенными между РФ и США деликатный и, как показывает практика, именно профессиональное взаимодействие в "режиме тишины" не раз доказывало свою эффективность, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре прошлого года заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.
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