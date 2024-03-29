https://ria.ru/20240329/oblomki-1936610961.html

В Кремле прокомментировали сообщения об обломках БПЛА в Румынии

В Кремле прокомментировали сообщения об обломках БПЛА в Румынии - РИА Новости, 29.03.2024

В Кремле прокомментировали сообщения об обломках БПЛА в Румынии

В Кремле не знают о найденных в Румынии обломках беспилотника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:47

2024-03-29T12:47

2024-03-29T13:18

румыния

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россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле не знают о найденных в Румынии обломках беспилотника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министерство обороны Румынии сообщило в пятницу, что в населенном пункте Инсула-Маре на берегу Дуная были обнаружены обломки, которые, предположительно, являются фрагментами беспилотника. В пятницу сотрудники министерства вместе со специализированными структурами системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности проводят расследование инцидента. Они должны установить, действительно ли речь идет об обломках БПЛА."Нет, нам ничего неизвестно", - сказал Песков.Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии несколько раз передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240320/naemniki-1934422969.html

https://ria.ru/20240203/rumyniya-1925173289.html

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румыния, в мире, россия, дмитрий песков