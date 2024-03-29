Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 29.03.2024 (обновлено: 13:54 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/milliarder-1936634560.html
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT - РИА Новости, 29.03.2024
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT
Рыночная стоимость пакета акций, принадлежащих председателю совета директоров компании "Группа Астра" Денису Фролову, превысила 102 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:53
2024-03-29T13:54
экономика
технологии
евгений касперский
лаборатория касперского
вимм-билль-данн
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936632707_66:0:2062:1123_1920x0_80_0_0_3bf84fbda238c3cb5afed62d8d27bb7f.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Рыночная стоимость пакета акций, принадлежащих председателю совета директоров компании "Группа Астра" Денису Фролову, превысила 102 миллиарда рублей, что сделало его миллиардером, передает Forbes."Фролов стал вторым российским миллиардером, чье состояние заработано на программном обеспечении (первый - Евгений Касперский, владелец "Лаборатории Касперского" - прим. ред.)", — поясняет издание.Фролов — выпускник Высшей школы экономики. Он проработал семь лет в "Вимм-Билль-Данн", где вырос с позиции инвестиционного аналитика до директора по развитию. В 2017 году Денис Фролов купил 80% АО "НПО РусБИТех", разработчика российской операционной системы Astra Linux.Ее применяют на объектах критической информационной инфраструктуры, в органах исполнительной власти и в госкорпорациях.
https://ria.ru/20231201/milliardery-1913071380.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936632707_316:0:1813:1123_1920x0_80_0_0_fb8615e2fb4b2f3d9684dbeec435109a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, евгений касперский, лаборатория касперского, вимм-билль-данн, forbes
Экономика, Технологии, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Вимм-Билль-Данн, Forbes
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT

Forbes: владелец Astra Linux стал долларовым миллиардером

© РИА Новости / Валерий ЛевитинДенис Фролов
Денис Фролов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
Денис Фролов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Рыночная стоимость пакета акций, принадлежащих председателю совета директоров компании "Группа Астра" Денису Фролову, превысила 102 миллиарда рублей, что сделало его миллиардером, передает Forbes.
"Фролов стал вторым российским миллиардером, чье состояние заработано на программном обеспечении (первый - Евгений Касперский, владелец "Лаборатории Касперского" - прим. ред.)", — поясняет издание.
Фролов — выпускник Высшей школы экономики. Он проработал семь лет в "Вимм-Билль-Данн", где вырос с позиции инвестиционного аналитика до директора по развитию. В 2017 году Денис Фролов купил 80% АО "НПО РусБИТех", разработчика российской операционной системы Astra Linux.
Ее применяют на объектах критической информационной инфраструктуры, в органах исполнительной власти и в госкорпорациях.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
1 декабря 2023, 08:47
 
ЭкономикаТехнологииЕвгений КасперскийЛаборатория КасперскогоВимм-Билль-ДаннForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала