https://ria.ru/20240329/milliarder-1936634560.html
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT - РИА Новости, 29.03.2024
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT
Рыночная стоимость пакета акций, принадлежащих председателю совета директоров компании "Группа Астра" Денису Фролову, превысила 102 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:53
2024-03-29T13:53
2024-03-29T13:54
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Рыночная стоимость пакета акций, принадлежащих председателю совета директоров компании "Группа Астра" Денису Фролову, превысила 102 миллиарда рублей, что сделало его миллиардером, передает Forbes."Фролов стал вторым российским миллиардером, чье состояние заработано на программном обеспечении (первый - Евгений Касперский, владелец "Лаборатории Касперского" - прим. ред.)", — поясняет издание.Фролов — выпускник Высшей школы экономики. Он проработал семь лет в "Вимм-Билль-Данн", где вырос с позиции инвестиционного аналитика до директора по развитию. В 2017 году Денис Фролов купил 80% АО "НПО РусБИТех", разработчика российской операционной системы Astra Linux.Ее применяют на объектах критической информационной инфраструктуры, в органах исполнительной власти и в госкорпорациях.
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экономика, технологии, евгений касперский, лаборатория касперского, вимм-билль-данн, forbes
Экономика, Технологии, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Вимм-Билль-Данн, Forbes
СМИ: в России появился второй долларовый миллиардер из сферы IT
Forbes: владелец Astra Linux стал долларовым миллиардером