https://ria.ru/20240329/migranty-1936663809.html

Эксперт призвал создать российские центры отбора трудовых мигрантов в СНГ

Эксперт призвал создать российские центры отбора трудовых мигрантов в СНГ - РИА Новости, 29.03.2024

Эксперт призвал создать российские центры отбора трудовых мигрантов в СНГ

РФ необходимо создавать в странах Средней и Центральной Азии центры предвыездной подготовки трудовых мигрантов и отбора кадров, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:22

2024-03-29T15:22

2024-03-29T15:22

общество

россия

центральная азия

ленинградская область

торгово-промышленная палата рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930246564_512:1082:2229:2048_1920x0_80_0_0_f37c3b8c2058eb31717b705f62b1cec0.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ необходимо создавать в странах Средней и Центральной Азии центры предвыездной подготовки трудовых мигрантов и отбора кадров, заявил РИА Новости председатель комитета по миграции и производительности труда ТПП Ленинградской области Валерий Шинкаренко. По его словам, чтобы "привести в нормальное состояние трудовую миграцию в РФ из стран Средней и Центральной Азии, необходимо в этих государствах создавать российские центры предвыездной подготовки трудовых мигрантов и отбора кадров". Они, подчеркнул Шинкаренко, "будут заниматься тщательным отбором тех, кто хочет приехать временно на работу в Россию". "Специалисты центра будут проводить не только проверку рабочих навыков, трудовой квалификации кандидатов, их здоровья, но и изучать их анкетные, биографические данные",- заключил он. Только таким образом, уверен он, можно положить конец массовой неконтролируемой трудовой миграции в Россию.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

россия

центральная азия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, центральная азия, ленинградская область, торгово-промышленная палата рф