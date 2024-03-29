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Эксперт призвал создать российские центры отбора трудовых мигрантов в СНГ - РИА Новости, 29.03.2024
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15:22 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/migranty-1936663809.html
Эксперт призвал создать российские центры отбора трудовых мигрантов в СНГ
Эксперт призвал создать российские центры отбора трудовых мигрантов в СНГ - РИА Новости, 29.03.2024
Эксперт призвал создать российские центры отбора трудовых мигрантов в СНГ
РФ необходимо создавать в странах Средней и Центральной Азии центры предвыездной подготовки трудовых мигрантов и отбора кадров, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:22
2024-03-29T15:22
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ необходимо создавать в странах Средней и Центральной Азии центры предвыездной подготовки трудовых мигрантов и отбора кадров, заявил РИА Новости председатель комитета по миграции и производительности труда ТПП Ленинградской области Валерий Шинкаренко. По его словам, чтобы "привести в нормальное состояние трудовую миграцию в РФ из стран Средней и Центральной Азии, необходимо в этих государствах создавать российские центры предвыездной подготовки трудовых мигрантов и отбора кадров". Они, подчеркнул Шинкаренко, "будут заниматься тщательным отбором тех, кто хочет приехать временно на работу в Россию". "Специалисты центра будут проводить не только проверку рабочих навыков, трудовой квалификации кандидатов, их здоровья, но и изучать их анкетные, биографические данные",- заключил он. Только таким образом, уверен он, можно положить конец массовой неконтролируемой трудовой миграции в Россию.
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общество, россия, центральная азия, ленинградская область, торгово-промышленная палата рф
Общество, Россия, Центральная Азия, Ленинградская область, Торгово-промышленная палата РФ
Эксперт призвал создать российские центры отбора трудовых мигрантов в СНГ

Эксперт: российские центры отбора трудовых мигрантов надо создавать в СНГ

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ необходимо создавать в странах Средней и Центральной Азии центры предвыездной подготовки трудовых мигрантов и отбора кадров, заявил РИА Новости председатель комитета по миграции и производительности труда ТПП Ленинградской области Валерий Шинкаренко.
По его словам, чтобы "привести в нормальное состояние трудовую миграцию в РФ из стран Средней и Центральной Азии, необходимо в этих государствах создавать российские центры предвыездной подготовки трудовых мигрантов и отбора кадров".
Они, подчеркнул Шинкаренко, "будут заниматься тщательным отбором тех, кто хочет приехать временно на работу в Россию".
«
"Специалисты центра будут проводить не только проверку рабочих навыков, трудовой квалификации кандидатов, их здоровья, но и изучать их анкетные, биографические данные",- заключил он. Только таким образом, уверен он, можно положить конец массовой неконтролируемой трудовой миграции в Россию.
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