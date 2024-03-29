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Сенатор Афанасьева: мы должны восхвалять материнство - РИА Новости, 29.03.2024
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13:47 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/materinstvo-1936632420.html
Сенатор Афанасьева: мы должны восхвалять материнство
Сенатор Афанасьева: мы должны восхвалять материнство - РИА Новости, 29.03.2024
Сенатор Афанасьева: мы должны восхвалять материнство
Преодолеть демографический кризис можно лишь в том случае, если многодетная семья станет модной и важной не только для государства, но и для самих людей,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:47
2024-03-29T13:47
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Преодолеть демографический кризис можно лишь в том случае, если многодетная семья станет модной и важной не только для государства, но и для самих людей, заявила сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева. "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России": так называлась одна из сессий международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", прошедшей накануне Дня единения народов Беларуси и России в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "На своей сессии мы пытались ответить на вопрос, что такое многополярный мир, какие ценности транслирует Союзное государство на внутренний и внешний периметр. Что такое гражданское общество, и кто те люди, которые его образуют? А это в том числе и женщины, которые объединены или не объединены в общественные организации. Какова роль женщины в формировании гражданского общества? Ответ очевиден: она велика, так как женщина влияет на формирование личности уже с момента рождения ребенка", – рассказала РИА Новости Афанасьева, выступившая модератором "женской" сессии конференции. Ее участницы обозначили блоки тем, которые касаются основных духовно-нравственных ценностей Союзного государства. Их дискуссия пришла к тому, что основная ценность для человека – это семья. "Семья как основа общества и среда для формирования личности. Именно семья оказывает влияние на ценностные установки ребенка и способна воспитать патриота своей страны. Но все понимают, что сегодня происходит демографический кризис. И главное – это его преодоление, которое возможно, если многодетная семья станет модной и важной не только для государства, но и для самих людей. Сейчас, к сожалению, молодежь не стремится быстро создавать семью и рожать детей. Многие делают этот выбор только к 30 годам, и это одна из угроз нашей демографии. И на сессии мы выработали определенные предложения для решения этой проблемы и включили их в резолюцию", – рассказала депутат. Смысл предложений в том, чтобы объяснять молодым людям, что семья и дети не противоречат их личностному и карьерному росту. "Мы должны восхвалять материнство. Говорить о том, что иметь семью и быть родителями, матерью – это важно, престижно и приоритетно. Что именно от женщины во многом зависят наши страны, в частности, рост народонаселения и формирование ценностных установок. Конечно, должны быть реальные меры поддержки многодетных семей, долгосрочные меры поддержки женщин, которые решились родить ребенка, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Чтобы женщина понимала, что, потеряв заработок, она не останется без средств к существованию, что сможет поднять и воспитать ребенка сама". Следующим блоком обсуждения стала культура, которая также является важной составляющей мировоззрения. Культура и достойное образование. "Мы должны воспитывать интеллектуальную элиту сами. И давать образование не только ради образования, но и для понимания молодыми людьми, что есть государственные установки и глобальные интересы населения. Люди должны понимать, что ценность высшего образования в том, чтобы служить своей семье, стране, народу", – убеждена Афанасьева. Важным блоком дискуссии стала и тема возвращения релокантов. По мнению депутата, надо быть готовыми к взаимодействию с этими людьми и работе с общественным мнением. "Какие посылы релоканты будут транслировать в наше медиапространство?.. Этим вопросом придется серьезно заниматься и социологам, и государственным институциям. Мы должны защищать интересы своей страны и тех людей, которые не бегут от сложнейшей ситуации", – считает спикер.
https://ria.ru/20240328/sotrudnichestvo-1936433094.html
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елена афанасьева, россия, белоруссия, совет федерации рф, миа "россия сегодня"
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Елена Афанасьева, Россия, Белоруссия, Совет Федерации РФ, МИА "Россия сегодня"

Сенатор Афанасьева: мы должны восхвалять материнство

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева
Член Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Член Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Преодолеть демографический кризис можно лишь в том случае, если многодетная семья станет модной и важной не только для государства, но и для самих людей, заявила сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.
"Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России": так называлась одна из сессий международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", прошедшей накануне Дня единения народов Беларуси и России в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
«
"На своей сессии мы пытались ответить на вопрос, что такое многополярный мир, какие ценности транслирует Союзное государство на внутренний и внешний периметр. Что такое гражданское общество, и кто те люди, которые его образуют? А это в том числе и женщины, которые объединены или не объединены в общественные организации. Какова роль женщины в формировании гражданского общества? Ответ очевиден: она велика, так как женщина влияет на формирование личности уже с момента рождения ребенка", – рассказала РИА Новости Афанасьева, выступившая модератором "женской" сессии конференции.
Ее участницы обозначили блоки тем, которые касаются основных духовно-нравственных ценностей Союзного государства. Их дискуссия пришла к тому, что основная ценность для человека – это семья.
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"Семья как основа общества и среда для формирования личности. Именно семья оказывает влияние на ценностные установки ребенка и способна воспитать патриота своей страны. Но все понимают, что сегодня происходит демографический кризис. И главное – это его преодоление, которое возможно, если многодетная семья станет модной и важной не только для государства, но и для самих людей. Сейчас, к сожалению, молодежь не стремится быстро создавать семью и рожать детей. Многие делают этот выбор только к 30 годам, и это одна из угроз нашей демографии. И на сессии мы выработали определенные предложения для решения этой проблемы и включили их в резолюцию", – рассказала депутат.
Смысл предложений в том, чтобы объяснять молодым людям, что семья и дети не противоречат их личностному и карьерному росту.
"Мы должны восхвалять материнство. Говорить о том, что иметь семью и быть родителями, матерью – это важно, престижно и приоритетно. Что именно от женщины во многом зависят наши страны, в частности, рост народонаселения и формирование ценностных установок. Конечно, должны быть реальные меры поддержки многодетных семей, долгосрочные меры поддержки женщин, которые решились родить ребенка, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Чтобы женщина понимала, что, потеряв заработок, она не останется без средств к существованию, что сможет поднять и воспитать ребенка сама".
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Следующим блоком обсуждения стала культура, которая также является важной составляющей мировоззрения. Культура и достойное образование.
«
"Мы должны воспитывать интеллектуальную элиту сами. И давать образование не только ради образования, но и для понимания молодыми людьми, что есть государственные установки и глобальные интересы населения. Люди должны понимать, что ценность высшего образования в том, чтобы служить своей семье, стране, народу", – убеждена Афанасьева.
Важным блоком дискуссии стала и тема возвращения релокантов. По мнению депутата, надо быть готовыми к взаимодействию с этими людьми и работе с общественным мнением.
"Какие посылы релоканты будут транслировать в наше медиапространство?.. Этим вопросом придется серьезно заниматься и социологам, и государственным институциям. Мы должны защищать интересы своей страны и тех людей, которые не бегут от сложнейшей ситуации", – считает спикер.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЕлена АфанасьеваРоссияБелоруссияСовет Федерации РФМИА "Россия сегодня"
 
 
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