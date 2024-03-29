https://ria.ru/20240329/lugansk-1936737484.html

В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску

В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску - РИА Новости, 29.03.2024

В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску

В ЛНР задержали гражданина Украины, причастного к ударам по Луганску в мае 2023 года ракетами Storm Shadow, сообщили РИА РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:48

2024-03-29T19:48

2024-03-29T20:29

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

россия

происшествия

луганск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины, причастного к ударам по Луганску в мае 2023 года ракетами Storm Shadow, сообщили РИА РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — рассказали собеседники агентства.Так, силовики выяснили, что житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в зоне СВО, а также различных объектах на территории республики. Сам задержанный признался в причастности к украинской атаке на город с применением снарядов Storm Shadow в мае 2023 года."В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан", — добавили в УФСБ.Двенадцатого мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска ВСУ использовали две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и один американский снаряд противодействия ПВО ADM-160B MALD. Удары пришлись по району недействующих заводов "Поли-пак" и "Милам". При обстреле получили ранения шесть детей.

https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932851820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, украина, россия, происшествия, луганск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)