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В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 29.03.2024 (обновлено: 20:29 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/lugansk-1936737484.html
В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску
В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску - РИА Новости, 29.03.2024
В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску
В ЛНР задержали гражданина Украины, причастного к ударам по Луганску в мае 2023 года ракетами Storm Shadow, сообщили РИА РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:48
2024-03-29T20:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
россия
происшествия
луганск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины, причастного к ударам по Луганску в мае 2023 года ракетами Storm Shadow, сообщили РИА РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — рассказали собеседники агентства.Так, силовики выяснили, что житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в зоне СВО, а также различных объектах на территории республики. Сам задержанный признался в причастности к украинской атаке на город с применением снарядов Storm Shadow в мае 2023 года."В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан", — добавили в УФСБ.Двенадцатого мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска ВСУ использовали две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и один американский снаряд противодействия ПВО ADM-160B MALD. Удары пришлись по району недействующих заводов "Поли-пак" и "Милам". При обстреле получили ранения шесть детей.
https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932851820.html
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луганская народная республика, украина, россия, происшествия, луганск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия, Луганск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску

ФСБ задержала причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow в 2023 году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска
Фрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Фрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины, причастного к ударам по Луганску в мае 2023 года ракетами Storm Shadow, сообщили РИА РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства", — рассказали собеседники агентства.
Задержание жительницы Мариуполя, подозреваемой в шпионаже
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
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Так, силовики выяснили, что житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в зоне СВО, а также различных объектах на территории республики. Сам задержанный признался в причастности к украинской атаке на город с применением снарядов Storm Shadow в мае 2023 года.
«
"В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан", — добавили в УФСБ.
Двенадцатого мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска ВСУ использовали две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и один американский снаряд противодействия ПВО ADM-160B MALD. Удары пришлись по району недействующих заводов "Поли-пак" и "Милам". При обстреле получили ранения шесть детей.
Устройство крылатой ракеты Storm Shadow
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

Фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
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2 из 10
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Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

Российский специалист впервые показывает боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
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3 из 10
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"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
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4 из 10
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На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

Российский специалист впервые показывает головной обтекатель и боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
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5 из 10
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Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

© РИА Новости
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6 из 10
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Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

Образцы иностранных боеприпасов. Полученные при разборе снарядов данные передают разным ведомствам, в том числе для совершенствования работы ПВО

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
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10 из 10

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияПроисшествияЛуганскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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