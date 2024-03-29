В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску

ФСБ задержала причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow в 2023 году
Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.
Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.
На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.
На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.
Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.
Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.
"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.
"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.
На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.
На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.
Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.
Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.
Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.
Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.
"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.
Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.
"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.
Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.
Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.
Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.
На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.
На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.
Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.
На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.
Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.
"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.
На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.
Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.
Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.
"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.
Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.
Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.
На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.