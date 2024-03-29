https://ria.ru/20240329/les-1936617361.html
Татарстан планирует восстановить лес на 2500 гектарах по проекту "Экология"
Татарстан планирует восстановить лес на 2500 гектарах по проекту "Экология" - РИА Новости, 29.03.2024
Татарстан планирует восстановить лес на 2500 гектарах по проекту "Экология"
Татарстан планирует в 2024 году провести лесовосстановление в рамках национального проекта "Экология" на площади более 2,5 тысячи гектаров, заготовлено 34... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:03
2024-03-29T13:03
2024-03-29T13:03
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
экология
нацпроекты
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КАЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Татарстан планирует в 2024 году провести лесовосстановление в рамках национального проекта "Экология" на площади более 2,5 тысячи гектаров, заготовлено 34 миллиона саженцев леса, сообщает министерство лесного хозяйства республики. "В 2024 году в Татарстане по национальному проекту "Экология" планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 2564 гектара. Из них искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 1422,5 гектара, естественное лесовосстановление – на 1033,9 гектара, комбинированное лесовосстановление – на 4 гектарах, лесоразведение – на 103,6 гектара", - говорится в сообщении. Как рассказала ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения минлесхоза республики Алсу Мустафина, в настоящее время в республике готовятся к проведению лесовосстановительных работ в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". По ее словам, во всех подведомственных учреждениях подготовлены лесохозяйственная техника и оборудование, приобретен необходимый инвентарь. Также специалисты лесной отрасли готовят черенки тополя, закладывают семена на стратификацию и проводят работы по "чернению снега" – зола разбрасывается на участки посевных отделений в питомниках в целях ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве. "В этом году высокий снежный покров, лесокультурный сезон будет открыт позже, в конце апреля. Всего имеется 34 миллиона штук стандартного посадочного материала. Этого количества достаточно и для лесовосстановления, и защитного лесоразведения, и организации природоохранных акций", - отметила Мустафина. Ранее минлесхоз республики сообщал, что в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" была проведена инвентаризация земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования земли на землях лесного фонда 26 лесничеств. Работы выполняются для актуализации данных в государственном лесном реестре, реестре участков, предназначенных для "компенсационного" лесовосстановления и планирования мероприятий по воспроизводству лесов.
https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), экология, нацпроекты
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Экология, Нацпроекты
КАЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Татарстан планирует в 2024 году провести лесовосстановление в рамках национального проекта "Экология" на площади более 2,5 тысячи гектаров, заготовлено 34 миллиона саженцев леса, сообщает министерство лесного хозяйства республики.
"В 2024 году в Татарстане по национальному проекту
"Экология" планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 2564 гектара. Из них искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 1422,5 гектара, естественное лесовосстановление – на 1033,9 гектара, комбинированное лесовосстановление – на 4 гектарах, лесоразведение – на 103,6 гектара", - говорится в сообщении.
Как рассказала ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения минлесхоза республики Алсу Мустафина, в настоящее время в республике готовятся к проведению лесовосстановительных работ в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
По ее словам, во всех подведомственных учреждениях подготовлены лесохозяйственная техника и оборудование, приобретен необходимый инвентарь. Также специалисты лесной отрасли готовят черенки тополя, закладывают семена на стратификацию и проводят работы по "чернению снега" – зола разбрасывается на участки посевных отделений в питомниках в целях ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве.
"В этом году высокий снежный покров, лесокультурный сезон будет открыт позже, в конце апреля. Всего имеется 34 миллиона штук стандартного посадочного материала. Этого количества достаточно и для лесовосстановления, и защитного лесоразведения, и организации природоохранных акций", - отметила Мустафина.
Ранее минлесхоз республики сообщал, что в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" была проведена инвентаризация земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования земли на землях лесного фонда 26 лесничеств. Работы выполняются для актуализации данных в государственном лесном реестре, реестре участков, предназначенных для "компенсационного" лесовосстановления и планирования мероприятий по воспроизводству лесов.