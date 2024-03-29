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Доходы в бюджете Костромской области выросли в январе-феврале 2024 года - РИА Новости, 29.03.2024
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Костромская область
Костромская область
 
10:19 29.03.2024 (обновлено: 12:34 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/kostroma-1936560981.html
Доходы в бюджете Костромской области выросли в январе-феврале 2024 года
Доходы в бюджете Костромской области выросли в январе-феврале 2024 года - РИА Новости, 29.03.2024
Доходы в бюджете Костромской области выросли в январе-феврале 2024 года
Костромская область в январе-феврале 2024 года обеспечила активный прирост поступлений собственных доходов в региональный бюджет, в частности благодаря налогам... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:19
2024-03-29T12:34
экономика
костромская область
россия
азия
сергей ситников
андрей смирнов
костромская область
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КОСТРОМА, 29 мар – РИА Новости. Костромская область в январе-феврале 2024 года обеспечила активный прирост поступлений собственных доходов в региональный бюджет, в частности благодаря налогам от лесопромышленного комплекса, сообщает администрация региона. "По данным УФНС России по Костромской области, за указанный период в консолидированный бюджет области мобилизовано 4,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу на прибыль организаций увеличились более чем на 847 миллионов рублей, по налогу на доходы физических лиц - на 458,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности за январь-февраль объем собственных доходов в бюджете региона составил более 6,1 миллиарда рублей. Основными отраслями, оказавшими влияние на рост налоговых поступлений в Костромской области, стали обработка древесины и производство изделий из дерева, производство готовых металлических изделий, производство ювелирных изделий. Эксперты подчеркивают, что для региона с учетом его специфики рост налоговых отчислений в лесопереработке является крайне важным и показательным. Это подтверждение эффективности разработанных и реализованных в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова мер по поддержке отрасли, в том числе в связи с санкционным давлением, подчеркивают эксперты. В регионе развитию лесопромышленного комплекса, как одной из ведущих отраслей экономики, традиционно уделяется особое внимание. Ситников ориентирует предприятия на формирование новых рынков сбыта и направлений производства, в том числе в связи с введением санкций в отношении России. Для поиска партнеров и рынков для поставки продукции администрация региона организовала работу с торговыми представительствами России в ряде стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. После спада 2022 года предприятия наращивают экспортную активность. Лесопереработчики перестроили логистические цепочки и открыли для себя новые рынки сбыта в Китае, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Беларуси и Турции. "Благодаря личному участию губернатора Сергея Константиновича Ситникова был запущен крупнейший инвестиционный проект - Галичский фанерный комбинат, который начал вырабатывать фанеру экспортного качества для реализации на глобальном рынке. Увеличилось освоение расчетной лесосеки, товарный выпуск круглых лесоматериалов…. Мы развиваем логистику, в том числе и речного направления север-юг", - перечисляет руководитель Союза лесопромышленников Костромской области Андрей Смирнов ряд достижений региона. По итогам прошлого года лесопромышленный комплекс сохранил лидирующие позиции в экономике области. Общая сумма поставленной на внешние рынки продукции деревообработки превысила 60 миллионов долларов, составив около 45% в товарной структуре экспорта.
https://ria.ru/20240313/investitsii-1932816386.html
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экономика, костромская область, россия, азия, сергей ситников, андрей смирнов
Экономика, Костромская область, Россия, Азия, Сергей Ситников, Андрей Смирнов, Костромская область

Доходы в бюджете Костромской области выросли в январе-феврале 2024 года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сусанинская площадь в Костроме. Архивное фото
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КОСТРОМА, 29 мар – РИА Новости. Костромская область в январе-феврале 2024 года обеспечила активный прирост поступлений собственных доходов в региональный бюджет, в частности благодаря налогам от лесопромышленного комплекса, сообщает администрация региона.
"По данным УФНС России по Костромской области, за указанный период в консолидированный бюджет области мобилизовано 4,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу на прибыль организаций увеличились более чем на 847 миллионов рублей, по налогу на доходы физических лиц - на 458,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности за январь-февраль объем собственных доходов в бюджете региона составил более 6,1 миллиарда рублей.
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Основными отраслями, оказавшими влияние на рост налоговых поступлений в Костромской области, стали обработка древесины и производство изделий из дерева, производство готовых металлических изделий, производство ювелирных изделий.
Эксперты подчеркивают, что для региона с учетом его специфики рост налоговых отчислений в лесопереработке является крайне важным и показательным. Это подтверждение эффективности разработанных и реализованных в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова мер по поддержке отрасли, в том числе в связи с санкционным давлением, подчеркивают эксперты.
В регионе развитию лесопромышленного комплекса, как одной из ведущих отраслей экономики, традиционно уделяется особое внимание. Ситников ориентирует предприятия на формирование новых рынков сбыта и направлений производства, в том числе в связи с введением санкций в отношении России.
Для поиска партнеров и рынков для поставки продукции администрация региона организовала работу с торговыми представительствами России в ряде стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. После спада 2022 года предприятия наращивают экспортную активность. Лесопереработчики перестроили логистические цепочки и открыли для себя новые рынки сбыта в Китае, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Беларуси и Турции.
"Благодаря личному участию губернатора Сергея Константиновича Ситникова был запущен крупнейший инвестиционный проект - Галичский фанерный комбинат, который начал вырабатывать фанеру экспортного качества для реализации на глобальном рынке. Увеличилось освоение расчетной лесосеки, товарный выпуск круглых лесоматериалов…. Мы развиваем логистику, в том числе и речного направления север-юг", - перечисляет руководитель Союза лесопромышленников Костромской области Андрей Смирнов ряд достижений региона.
По итогам прошлого года лесопромышленный комплекс сохранил лидирующие позиции в экономике области. Общая сумма поставленной на внешние рынки продукции деревообработки превысила 60 миллионов долларов, составив около 45% в товарной структуре экспорта.
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Костромская областьЭкономикаКостромская областьРоссияАзияСергей СитниковАндрей Смирнов
 
 
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