https://ria.ru/20240329/kostroma-1936560981.html

Доходы в бюджете Костромской области выросли в январе-феврале 2024 года

Доходы в бюджете Костромской области выросли в январе-феврале 2024 года - РИА Новости, 29.03.2024

Доходы в бюджете Костромской области выросли в январе-феврале 2024 года

Костромская область в январе-феврале 2024 года обеспечила активный прирост поступлений собственных доходов в региональный бюджет, в частности благодаря налогам... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:19

2024-03-29T10:19

2024-03-29T12:34

экономика

костромская область

россия

азия

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андрей смирнов

костромская область

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КОСТРОМА, 29 мар – РИА Новости. Костромская область в январе-феврале 2024 года обеспечила активный прирост поступлений собственных доходов в региональный бюджет, в частности благодаря налогам от лесопромышленного комплекса, сообщает администрация региона. "По данным УФНС России по Костромской области, за указанный период в консолидированный бюджет области мобилизовано 4,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу на прибыль организаций увеличились более чем на 847 миллионов рублей, по налогу на доходы физических лиц - на 458,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности за январь-февраль объем собственных доходов в бюджете региона составил более 6,1 миллиарда рублей. Основными отраслями, оказавшими влияние на рост налоговых поступлений в Костромской области, стали обработка древесины и производство изделий из дерева, производство готовых металлических изделий, производство ювелирных изделий. Эксперты подчеркивают, что для региона с учетом его специфики рост налоговых отчислений в лесопереработке является крайне важным и показательным. Это подтверждение эффективности разработанных и реализованных в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова мер по поддержке отрасли, в том числе в связи с санкционным давлением, подчеркивают эксперты. В регионе развитию лесопромышленного комплекса, как одной из ведущих отраслей экономики, традиционно уделяется особое внимание. Ситников ориентирует предприятия на формирование новых рынков сбыта и направлений производства, в том числе в связи с введением санкций в отношении России. Для поиска партнеров и рынков для поставки продукции администрация региона организовала работу с торговыми представительствами России в ряде стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. После спада 2022 года предприятия наращивают экспортную активность. Лесопереработчики перестроили логистические цепочки и открыли для себя новые рынки сбыта в Китае, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Беларуси и Турции. "Благодаря личному участию губернатора Сергея Константиновича Ситникова был запущен крупнейший инвестиционный проект - Галичский фанерный комбинат, который начал вырабатывать фанеру экспортного качества для реализации на глобальном рынке. Увеличилось освоение расчетной лесосеки, товарный выпуск круглых лесоматериалов…. Мы развиваем логистику, в том числе и речного направления север-юг", - перечисляет руководитель Союза лесопромышленников Костромской области Андрей Смирнов ряд достижений региона. По итогам прошлого года лесопромышленный комплекс сохранил лидирующие позиции в экономике области. Общая сумма поставленной на внешние рынки продукции деревообработки превысила 60 миллионов долларов, составив около 45% в товарной структуре экспорта.

https://ria.ru/20240313/investitsii-1932816386.html

https://ria.ru/20240103/eksport-1919590347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, костромская область, россия, азия, сергей ситников, андрей смирнов