https://ria.ru/20240329/kndr-1936647549.html

Россия и КНДР готовы запустить прямые чартерные рейсы между странами

Россия и КНДР готовы запустить прямые чартерные рейсы между странами - РИА Новости, 29.03.2024

Россия и КНДР готовы запустить прямые чартерные рейсы между странами

Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:27

2024-03-29T14:27

2024-03-29T14:27

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экономика

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для туристических групп, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. "Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы", - рассказал министр. Козлов добавил, что в настоящее время речь идет о возобновлении чартерных, но не регулярных рейсов. В министерстве уточнили, что три чартерных рейса, на которых российские туристические группы ранее добирались до КНДР, носили пробный характер. Девятого февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы. В понедельник группа вернулась в Приморье. Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. Комиссию с российской стороны возглавляет глава Минприроды Александр Козлов.

https://ria.ru/20240209/pkhenyan-1926442910.html

https://ria.ru/20240110/kndr-1920461624.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экономика, кндр (северная корея)