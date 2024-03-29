https://ria.ru/20240329/kndr-1936647549.html
Россия и КНДР готовы запустить прямые чартерные рейсы между странами
Россия и КНДР готовы запустить прямые чартерные рейсы между странами - РИА Новости, 29.03.2024
Россия и КНДР готовы запустить прямые чартерные рейсы между странами
Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:27
2024-03-29T14:27
2024-03-29T14:27
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экономика
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для туристических групп, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. "Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы", - рассказал министр. Козлов добавил, что в настоящее время речь идет о возобновлении чартерных, но не регулярных рейсов. В министерстве уточнили, что три чартерных рейса, на которых российские туристические группы ранее добирались до КНДР, носили пробный характер. Девятого февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы. В понедельник группа вернулась в Приморье. Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. Комиссию с российской стороны возглавляет глава Минприроды Александр Козлов.
https://ria.ru/20240209/pkhenyan-1926442910.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экономика, кндр (северная корея)
Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экономика, КНДР (Северная Корея)
Россия и КНДР готовы запустить прямые чартерные рейсы между странами
Минприроды: Россия и КНДР готовы запустить прямые чартерные рейсы для туристов
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для туристических групп, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.
"Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы", - рассказал министр.
Козлов добавил, что в настоящее время речь идет о возобновлении чартерных, но не регулярных рейсов. В министерстве уточнили, что три чартерных рейса, на которых российские туристические группы ранее добирались до КНДР, носили пробный характер.
Девятого февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян
и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев
, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей
, Москвы и Московской области
, Санкт-Петербурга
, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы. В понедельник группа вернулась в Приморье.
Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. Комиссию с российской стороны возглавляет глава Минприроды Александр Козлов.