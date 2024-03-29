https://ria.ru/20240329/kharkov-1936527759.html
Военный эксперт сообщил о раненной при ударе по Харькову важной персоне
Военный эксперт сообщил о раненной при ударе по Харькову важной персоне - РИА Новости, 29.03.2024
Военный эксперт сообщил о раненной при ударе по Харькову важной персоне
После серии комбинированных ударов по военной инфраструктуре и пунктам управления ВСУ в Харькове, Киев в срочном порядке при помощи санавиации эвакуировал... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:42
2024-03-29T08:42
2024-03-29T08:42
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харьков
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луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. После серии комбинированных ударов по военной инфраструктуре и пунктам управления ВСУ в Харькове, Киев в срочном порядке при помощи санавиации эвакуировал пострадавшее лицо, предварительно кого-то из "важных персон", сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После серии комбинированных ударов ВС РФ по объектам военной инфраструктуры, пунктам размещения и управления ВФУ в Харькове на реанимобиле с кортежем вывезли пациента на окраину населенного пункта, где его забрала санавиация", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что исходя из задействованных сил на эвакуацию пострадавшего лица, можно судить, что эвакуировали человека, занимающего высокий военный чин или же значимую политическую фигуру.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936452029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный эксперт сообщил о раненной при ударе по Харькову важной персоне
Марочко: при высокоточном ударе ВС РФ по Харькову пострадала важная персона