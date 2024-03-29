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"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:00 29.03.2024 (обновлено: 11:35 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы - РИА Новости, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
Страна постепенно отходит от шока после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле". Возвращаются эмоции, оживает душа, мы вновь и вновь переживаем этот ужас... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:00
2024-03-29T11:35
теракт в "крокус сити холле"
аналитика
россия
киев
пакистан
дмитрий медведев
крокус сити холл
госдума рф
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Страна постепенно отходит от шока после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле". Возвращаются эмоции, оживает душа, мы вновь и вновь переживаем этот ужас. Первая реакция на него — отомстить, закрыть тему, "убить всех причастных", как сформулировал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.Неудивительно, что в обществе и Госдуме началось обсуждение возможной отмены моратория на смертную казнь. Это кажется самым простым решением. Но так ли это?Ликвидация террористов в ходе КТО и СВО проводится у нас на регулярной основе и без всяких сантиментов. Совсем недавно президент Владимир Путин напомнил сотрудникам ФСБ, что предателей страны нужно "наказывать без срока давности". То есть война с террором идет всерьез, и список убитых негодяев впечатляет — думается, его внимательно изучают сегодня в Киеве.Однако возвращение смертной казни — это не про Киев и не про заезжих террористов, это про нас всех на долгие времена. Сейчас модно говорить, что мораторий был введен, чтобы понравиться какому-то Совету Европы, под давлением западных правозащитников. На самом деле Конституция России, 20-я статья которой закрепляет право человека на жизнь, была одобрена нашим всенародным голосованием еще в 1993 году. Это был сознательный выбор страны, не желающей повторять ошибки прошлого.Опросы показывают, что сейчас, сразу после теракта, многие люди выступают за отмену моратория на смертную казнь. Но если выключить эмоции и включить голову, то никаких преимуществ такого решения не просматривается.Поможет ли это в борьбе с террором? Тут можно обратиться к опыту Пакистана. В 2008 году там ввели мораторий на смертную казнь, а в 2014-м, озаботившись ростом терроризма, — отменили. Результат оказался парадоксален: число и размах терактов только возросли.Точно так же применение смертной казни не помогает пока в КНР. Напротив, понимая, что конец один, террористы придумывают все более кошмарные схемы массовых убийств. Запомнился один выродок, который ножом убил множество детишек в детском саду, — и нет, его не устрашила перспектива расстрела.Если террористы — религиозные фанатики, то они либо попытаются погибнуть в бою с силовиками, либо с облегчением примут смертный приговор, надеясь на встречу с гуриями. Перспектива сгнить в тюрьме при полном отсутствии гурий страшит их гораздо больше. То есть к профилактике преступлений возвращение смертной казни тоже отношения не имеет.Трудно найти более отвратительное преступление, чем насилие над детьми, — тут меня поймет любой родитель. Недавно в Москве приговорили к пожизненному одного такого мерзавца. Однако если бы в УК была прописана смертная казнь для педофилов, то этот маньяк своих жертв начал бы просто убивать — все равно терять нечего.Так закручивается спираль насилия. Вы ему — перспективу казни, он в ответ на это — ужесточение своих дьявольских преступлений. А страдать будут его жертвы, ни в чем не повинные люди.Смертная казнь не просто ожесточает общество — она ожесточает его в неправильном направлении. Вместо того чтобы бороться с врагами, мы начинаем травить своих. Вон в комментариях к статье коллеги Стрельникова (он как раз за отмену моратория) граждане уже предлагают считать предателями всех, кто выступает против смертной казни. Ну просто бей своих, чтобы чужие боялись, — так получается?Желание всех казнить — это еще и следствие чудовищного удара по психике, который всем нам нанес теракт в "Крокусе". Кажется, что где-то есть простое решение, его надо быстро принять и можно будет жить, как прежде, расслабившись и ничего не делая.Однако истинная борьба с террором требует включенности всего общества, это трудная, системная работа, в которой все мы должны принимать посильное участие — быть бдительными, не вестись на провокации, не поддаваться панике, быть умнее наших врагов.Что касается мести, то это блюдо, которое стоит подавать холодным. Из живого террориста можно вынуть имена, фамилии, адреса, явки. Мертвый, он ни на что не нужен. Наши силовики продемонстрировали свой высочайший профессионализм, задержав живыми всех четырех исполнителей теракта в Красногорске.Теперь мы ждем полезной информации об организаторах и кураторах этих нелюдей, которая, в свою очередь, может привести нас к концу цепочки — к заказчикам гибели наших людей. Нам же нужны главные виновники, не правда ли? Процесс их поиска может оказаться долгим, и все это время исполнители должны находиться в распоряжении следователей. Они много чего знают, просто отправлять их в расход — это неразумная халатность.Вы заметили интересный факт? Казалось бы, при задержании террористы должны были бы радоваться: их не ликвидировали, они спасли свои никчемные жизни. Но никаких следов радости на их лицах не просматривалось. Дальнейшая их судьба тоже не вызывает зависти.Даже если отменить мораторий на смертную казнь, то исполнить мечту коллеги Стрельникова — "повесить убийц как бешеных собак" — не удастся. Закон обратной силы не имеет. Но вот что страшнее — быстрая смерть от пули в затылок или долгое угасание в колонии для пожизненно осужденных — это вопрос открытый. Ответить на него мог бы террорист Салман Радуев, но он уже умер.
https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, россия, киев, пакистан, дмитрий медведев, крокус сити холл, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Аналитика, Россия, Киев, Пакистан, Дмитрий Медведев, Крокус Сити Холл, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Страна постепенно отходит от шока после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле". Возвращаются эмоции, оживает душа, мы вновь и вновь переживаем этот ужас. Первая реакция на него — отомстить, закрыть тему, "убить всех причастных", как сформулировал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Неудивительно, что в обществе и Госдуме началось обсуждение возможной отмены моратория на смертную казнь. Это кажется самым простым решением. Но так ли это?
Мужчина с цветами у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Неовласовцы кривляются на пепелище
27 марта, 08:00
Ликвидация террористов в ходе КТО и СВО проводится у нас на регулярной основе и без всяких сантиментов. Совсем недавно президент Владимир Путин напомнил сотрудникам ФСБ, что предателей страны нужно "наказывать без срока давности". То есть война с террором идет всерьез, и список убитых негодяев впечатляет — думается, его внимательно изучают сегодня в Киеве.
Однако возвращение смертной казни — это не про Киев и не про заезжих террористов, это про нас всех на долгие времена. Сейчас модно говорить, что мораторий был введен, чтобы понравиться какому-то Совету Европы, под давлением западных правозащитников. На самом деле Конституция России, 20-я статья которой закрепляет право человека на жизнь, была одобрена нашим всенародным голосованием еще в 1993 году. Это был сознательный выбор страны, не желающей повторять ошибки прошлого.
Опросы показывают, что сейчас, сразу после теракта, многие люди выступают за отмену моратория на смертную казнь. Но если выключить эмоции и включить голову, то никаких преимуществ такого решения не просматривается.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
23 марта, 12:37
Поможет ли это в борьбе с террором? Тут можно обратиться к опыту Пакистана. В 2008 году там ввели мораторий на смертную казнь, а в 2014-м, озаботившись ростом терроризма, — отменили. Результат оказался парадоксален: число и размах терактов только возросли.
Точно так же применение смертной казни не помогает пока в КНР. Напротив, понимая, что конец один, террористы придумывают все более кошмарные схемы массовых убийств. Запомнился один выродок, который ножом убил множество детишек в детском саду, — и нет, его не устрашила перспектива расстрела.
Если террористы — религиозные фанатики, то они либо попытаются погибнуть в бою с силовиками, либо с облегчением примут смертный приговор, надеясь на встречу с гуриями. Перспектива сгнить в тюрьме при полном отсутствии гурий страшит их гораздо больше. То есть к профилактике преступлений возвращение смертной казни тоже отношения не имеет.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
Трудно найти более отвратительное преступление, чем насилие над детьми, — тут меня поймет любой родитель. Недавно в Москве приговорили к пожизненному одного такого мерзавца. Однако если бы в УК была прописана смертная казнь для педофилов, то этот маньяк своих жертв начал бы просто убивать — все равно терять нечего.
Так закручивается спираль насилия. Вы ему — перспективу казни, он в ответ на это — ужесточение своих дьявольских преступлений. А страдать будут его жертвы, ни в чем не повинные люди.
Смертная казнь не просто ожесточает общество — она ожесточает его в неправильном направлении. Вместо того чтобы бороться с врагами, мы начинаем травить своих. Вон в комментариях к статье коллеги Стрельникова (он как раз за отмену моратория) граждане уже предлагают считать предателями всех, кто выступает против смертной казни. Ну просто бей своих, чтобы чужие боялись, — так получается?
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Запад снова просчитался и недооценил Россию
25 марта, 08:00
Желание всех казнить — это еще и следствие чудовищного удара по психике, который всем нам нанес теракт в "Крокусе". Кажется, что где-то есть простое решение, его надо быстро принять и можно будет жить, как прежде, расслабившись и ничего не делая.
Однако истинная борьба с террором требует включенности всего общества, это трудная, системная работа, в которой все мы должны принимать посильное участие — быть бдительными, не вестись на провокации, не поддаваться панике, быть умнее наших врагов.
Что касается мести, то это блюдо, которое стоит подавать холодным. Из живого террориста можно вынуть имена, фамилии, адреса, явки. Мертвый, он ни на что не нужен. Наши силовики продемонстрировали свой высочайший профессионализм, задержав живыми всех четырех исполнителей теракта в Красногорске.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
Теперь мы ждем полезной информации об организаторах и кураторах этих нелюдей, которая, в свою очередь, может привести нас к концу цепочки — к заказчикам гибели наших людей. Нам же нужны главные виновники, не правда ли? Процесс их поиска может оказаться долгим, и все это время исполнители должны находиться в распоряжении следователей. Они много чего знают, просто отправлять их в расход — это неразумная халатность.
Вы заметили интересный факт? Казалось бы, при задержании террористы должны были бы радоваться: их не ликвидировали, они спасли свои никчемные жизни. Но никаких следов радости на их лицах не просматривалось. Дальнейшая их судьба тоже не вызывает зависти.
Даже если отменить мораторий на смертную казнь, то исполнить мечту коллеги Стрельникова — "повесить убийц как бешеных собак" — не удастся. Закон обратной силы не имеет. Но вот что страшнее — быстрая смерть от пули в затылок или долгое угасание в колонии для пожизненно осужденных — это вопрос открытый. Ответить на него мог бы террорист Салман Радуев, но он уже умер.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"АналитикаРоссияКиевПакистанДмитрий МедведевКрокус Сити ХоллГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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