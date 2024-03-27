https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России

Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России - РИА Новости, 27.03.2024

Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России

Для профессиональных правозащитников ельцинского разлива настают черные дни: в Госдуме инициировали практическую дискуссию по поводу отмены моратория на... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:04

теракт в "крокус сити холле"

аналитика

сергей миронов

россия

украина

европа

леонид слуцкий (политик)

вячеслав володин

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Для профессиональных правозащитников ельцинского разлива настают черные дни: в Госдуме инициировали практическую дискуссию по поводу отмены моратория на смертную казнь, который действует в России с 1996 года. Повод и причину для этой дискуссии, надеемся, объяснять не нужно.Вчера на пленарном заседании Госдумы лидеры СРЗП и ЛДПР Сергей Миронов и Леонид Слуцкий, а также спикер российского парламента Вячеслав Володин сделали ряд заявлений, которые, судя по всем признакам, сдвинут с места решение вопроса, стоящего перед нашим обществом уже 28 лет."Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи со вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь", — заявил Леонид Слуцкий.Сергей Миронов сказал, что террористы "не заслуживают места на нашей планете и должны нести ответственность за свои преступления", и предложил вынести вопрос о возобновлении смертной казни за особо тяжкие преступления на общенациональном референдуме в рамках общего дня голосования 8 сентября.Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркнул, что никакого референдума для отмены моратория не требуется: и по действующей Конституции, и по Уголовному кодексу смертную казнь никто не отменял, а для отмены моратория достаточно соответствующего решения КС.В результате обсуждения было принято решение о создании специальной межфракционной рабочей группы, которая проработает соответствующий законопроект и проведет так называемые нулевые слушания на площадке Общественной палаты России. Одновременно с проработкой вопроса об отмене моратория на смертную казнь рабочая группа займется проблемами миграционной политики, пробелы в которой в том числе привели к незаконному появлению в России религиозных радикалов-террористов, которые свободно перемещались по стране, снимали жилье и совершали покупки, в том числе автомобиль, на котором убийцы приехали к ТЦ "Крокус Сити Холл" и далее пытались скрыться на территории Украины.Справедливости ради следует отметить, что первым, кто глобально поднял вопрос об отмене моратория, стал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который высказался коротко и ясно: убийц нужно уничтожить — всех до единого.Данная тема очевидным образом привела в ужас многих правозащитников и уважаемых правоведов, которые поведали нам, что казнить террористов ни в коем случае нельзя.В частности, член СПЧ Ева Меркачева заявила, что жестокие убийцы ни в чем не повинных людей — ценнейший научный ресурс, который нужно беречь как зеницу ока: "Те террористы, которые сейчас находятся в колонии для пожизненно заключенных, являются субъектами для серьезных научных исследований. К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм".Другие говорят о том, что возвращение смертной казни для убийц женщин и детей неминуемо "ожесточит" общество. О том, чем это сферическое ожесточение хуже ожесточения, возникающего от самих террористических актов и цацкания с их организаторами и исполнителями, — ничего сказано не было.Третьи упирают на то, что отмена смертной казни — высшее достижение цивилизации (видимо, имеется в виду западная — с французскими булками и геноцидом палестинцев) и Россия-де сама в свое время ввела мораторий, с поклоном стоя на пороге Совета Европы.Четвертые доказывают, что наличие в стране смертной казни не уменьшает преступность, а, наоборот, увеличивает: вон, смотрите на упитанных скандинавских серийных маньячков, которые мирно играют в "Лего" на стульчиках из "ИКЕА", а по выходным ходят домой на соевый латте.И так получилось, что в прошлые годы подобное благорастворение воздухов пропитывало не только правозащитников, но и вполне себе государственные структуры. Например, не далее как в ноябре 2023-го замглавы Минюста России Андрей Логинов на презентации доклада России в Совете ООН по правам человека отчитался, что "в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания, поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена".Однако как Совету по правам человека ООН наплевать на Россию, так и нам должно быть все равно, что о нас думает данный Совет. Кроме того, после долгожданного выхода России из Совета Европы нет ни одного международно-правового документа, в силу которого Россия была бы обязана и впредь придерживаться такого моратория — это вопрос исключительно внутренний и давно назревший.А что касается влияния или невлияния смертной казни на уровень преступности, то можно на досуге почитать доклад департамента криминалистики Университета Пенсильвании, где сделан вывод о том, что в природе не существует твердых научных доказательств в пользу как одного, так и другого подходов. То есть это вопрос не цифр, а мнения общества о праве на справедливое и адекватное возмездие.Последний "большой" опрос общественного мнения о возвращении смертной казни был проведен в России в 2019 году фондом "Общественное мнение" (ФОМ), который показал, что за ее возвращение выступают 69 процентов россиян.Недавние опросы, проведенные тремя крупными новостными ресурсами, показывают, что на данный момент за казнь жестоких убийц выступают 75, 76 и 81 процент респондентов соответственно.На вчерашнем пленарном заседании Госдумы глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что решение на тему отмены моратория на смертную казнь для террористов "нужно принимать на холодную голову".И мы с ним полностью согласны.Мы очень надеемся, что наши законодатели полностью успокоятся, охладят головы, все хорошенько взвесят, обсудят и наконец разрешат повесить убийц как бешеных собак.Ради мам и пап, которые в коридорах "Крокуса" в последнем смертном объятии закрывали собой своих мертвых детей. Ради изуверски убитых и сожженных мирных людей, у которых дикие звери отняли жизнь. Ради сотен и тысяч искалеченных судеб и разрушенных семей. Ради бесконечных, неизбывных боли и горя.Мы верим, что есть высшая справедливость и высший суд.Но он есть и здесь, на земле. И он в наших руках.

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https://ria.ru/20240326/putin-1935979224.html

https://ria.ru/20240326/moratoriy-1935667595.html

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аналитика, сергей миронов, россия, украина, европа, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, госдума рф, совет европы