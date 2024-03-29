https://ria.ru/20240329/kazakhstan-1936627081.html

В Казахстане приостановили подачу газа в ряде населенных пунктов

В Казахстане приостановили подачу газа в ряде населенных пунктов - РИА Новости, 29.03.2024

В Казахстане приостановили подачу газа в ряде населенных пунктов

В ряде населенных пунктов Казахстана из-за паводков временно приостановлена подача газа, сообщило в пятницу министерства энергетики республики. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:29

2024-03-29T13:29

2024-03-29T14:58

казахстан

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АЛМА-АТА, 29 мар, - РИА Новости. В ряде населенных пунктов Казахстана из-за паводков временно приостановлена подача газа, сообщило в пятницу министерства энергетики республики."В городе Актобе из-за поднятия уровня воды в реке Илек были затоплены садоводческие коллективы "ЭКО", "Коктем", "Актюбрентген-16", "Саяжай", "Эколог 1", "Золотая осень", "Электрик", "Тополь 3", "Зеленострой", "Рассвет-Лесхоз". На сегодняшний день жильцы эвакуированы, в целях безопасности отключено от газоснабжения 693 домов. В Западно-Казахстанской области в связи с обильным таянием снега и подъёма уровня талых вод в поселке Анкаты Теректинского района произошел прорыв насыпной дамбы. В целях безопасности населения приостановлено газоснабжение 12 двухквартирных домов", - говорится в сообщении.Кроме того, в селах Бирлик Мугалжарского района и Шетыргыз Шалкарского района Актюбинской области АО "КазТрансГаз Аймак" в целях обеспечения безопасности потребителей временно приостановило подачу газа в порядка 100 индивидуальных домов."На сегодняшний день все дома были оперативно подключены к газоснабжению, - говорится в сообщении.Сообщается, что также в связи с выходом с русла реки Уил были отключены от газоснабжения 230 жилых домов и 2 коммунально-бытовых предприятия в селах Каратал, Жанабаз и Екпетал Уилского района Актюбинской области,"В связи с беспрецедентным притоком талых вод в селах Бирлик Мугалжарского района и Шетыргыз Шалкарского района Актюбинской области, АО "КазТрансГаз Аймак" в целях обеспечения безопасности потребителей временно приостановило подачу газа в 100 индивидуальных домов. На сегодняшний день все дома были оперативно подключены к газоснабжению", - говорится в сообщении.Сообщается также, что в результате обильных осадков виде дождя, резкого повышения уровня талых вод и подъема уровня воды в реке Шынгырлау произошло подтопление поселка Аксу Бурлинского района Западно-Казахстанской области. В целях безопасности было проведено отключение от газоснабжения 112 потребителям поселка.

https://ria.ru/20240207/voditel-1926005880.html

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казахстан, жкх, актюбинская область, западно-казахстанская область, в мире