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Эксперт усомнился в способе блокировки Telegram-каналов с помощью ИИ - РИА Новости, 29.03.2024
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06:47 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ii-1936520851.html
Эксперт усомнился в способе блокировки Telegram-каналов с помощью ИИ
Эксперт усомнился в способе блокировки Telegram-каналов с помощью ИИ - РИА Новости, 29.03.2024
Эксперт усомнился в способе блокировки Telegram-каналов с помощью ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) вряд ли можно настроить таким образом, чтобы он выявлял в России Telegram-каналы, вербующие террористов, без ложных срабатываний, и РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:47
2024-03-29T06:47
общество
технологии
россия
украина
белоруссия
олег морозов
денис кусков
павел дуров
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) вряд ли можно настроить таким образом, чтобы он выявлял в России Telegram-каналы, вербующие террористов, без ложных срабатываний, и в целом механизм блокировки каналов может организовать лишь сам мессенджер, поделился мнением с РИА Новости технический директор ГК InfoWatch Андрей Бирюков. В четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов сказал, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил агентству, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам. Роскомнадзор в тот же день сообщил РИА Новости, что готов рассмотреть это предложение. "Настроить контекстный поиск таким образом, чтобы не было ложных срабатываний, практически невозможно. Например, в чате пользователи пересылают сообщение новостного канала о террористической атаке: ключевые слова есть, ИИ поймает это сообщение, но это будет ошибка. По такому принципу ИИ предложит забанить почти весь Telegram. И такой "белый шум" будет бесконечным", - рассказал Бирюков. По его словам, чтобы анализировать контент чата и искать ключевые слова, боту нужно иметь доступ в этот чат, то есть по умолчанию нейросеть будет анализировать только публичные чаты и доступную для всех пользователей информацию. "Очевидно, что вербовка и любые подобные переговоры не идут в публичных чатах. Вероятно, это происходит в каких-то закрытых группах, куда просто так стороннему пользователю или боту не попасть. То есть получить целевой контент для анализа ИИ будет проблематично", - добавил эксперт. Он также полагает, что работающий механизм блокировки сомнительных Telegram-каналов можно реализовать только на базе самого мессенджера, это должна быть разработка администрации платформы. Любые сторонние приложения - в том числе боты - не смогут блокировать каналы, тем более автоматически, считает эксперт. В свою очередь гендиректор Telecom Daily Денис Кусков добавил, что при использовании экстремистских слов в реальности речь может идти не о плохом, а о чем-то хорошем. Так, человек может написать "я против терроризма", а слово терроризм будет в фильтре для бота. При этом другой пользователь мессенджера может действительно договариваться о теракте. По его мнению, необходимо создавать программные модули, и требовать блокировки от социальных сетей и мессенджеров, потому что они обслуживают десятки миллионов людей. Также вечером в четверг основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Telegram после теракта в "Крокус сити холле" - c 22 марта - заблокировал тысячи аккаунтов пользователей, участвующих в инициировании терактов. Он заявил, что все пользователи Telegram из РФ, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, отметив, что внедряет решения на основе ИИ "для еще более эффективной фильтрации нежелательных сообщений".
https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html
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общество, технологии, россия, украина, белоруссия, олег морозов, денис кусков, павел дуров, telegram, крокус сити холл
Общество, Технологии, Россия, Украина, Белоруссия, Олег Морозов, Денис Кусков, Павел Дуров, Telegram, Крокус Сити Холл
Эксперт усомнился в способе блокировки Telegram-каналов с помощью ИИ

Эксперт: ИИ не сможет без ошибок находить Telegram-каналы, вербующие террористов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) вряд ли можно настроить таким образом, чтобы он выявлял в России Telegram-каналы, вербующие террористов, без ложных срабатываний, и в целом механизм блокировки каналов может организовать лишь сам мессенджер, поделился мнением с РИА Новости технический директор ГК InfoWatch Андрей Бирюков.
В четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов сказал, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил агентству, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам. Роскомнадзор в тот же день сообщил РИА Новости, что готов рассмотреть это предложение.
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"Настроить контекстный поиск таким образом, чтобы не было ложных срабатываний, практически невозможно. Например, в чате пользователи пересылают сообщение новостного канала о террористической атаке: ключевые слова есть, ИИ поймает это сообщение, но это будет ошибка. По такому принципу ИИ предложит забанить почти весь Telegram. И такой "белый шум" будет бесконечным", - рассказал Бирюков.
По его словам, чтобы анализировать контент чата и искать ключевые слова, боту нужно иметь доступ в этот чат, то есть по умолчанию нейросеть будет анализировать только публичные чаты и доступную для всех пользователей информацию.
"Очевидно, что вербовка и любые подобные переговоры не идут в публичных чатах. Вероятно, это происходит в каких-то закрытых группах, куда просто так стороннему пользователю или боту не попасть. То есть получить целевой контент для анализа ИИ будет проблематично", - добавил эксперт.
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Он также полагает, что работающий механизм блокировки сомнительных Telegram-каналов можно реализовать только на базе самого мессенджера, это должна быть разработка администрации платформы. Любые сторонние приложения - в том числе боты - не смогут блокировать каналы, тем более автоматически, считает эксперт.
В свою очередь гендиректор Telecom Daily Денис Кусков добавил, что при использовании экстремистских слов в реальности речь может идти не о плохом, а о чем-то хорошем. Так, человек может написать "я против терроризма", а слово терроризм будет в фильтре для бота. При этом другой пользователь мессенджера может действительно договариваться о теракте. По его мнению, необходимо создавать программные модули, и требовать блокировки от социальных сетей и мессенджеров, потому что они обслуживают десятки миллионов людей.
Также вечером в четверг основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Telegram после теракта в "Крокус сити холле" - c 22 марта - заблокировал тысячи аккаунтов пользователей, участвующих в инициировании терактов. Он заявил, что все пользователи Telegram из РФ, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, отметив, что внедряет решения на основе ИИ "для еще более эффективной фильтрации нежелательных сообщений".
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