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Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане - РИА Новости, 29.03.2024
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане
Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская",... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:57
2024-03-29T16:57
2024-03-29T17:10
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Через переводчика обвиняемый довел до сведения судьи, что родился в первый день 2000 года в Таджикистане, не имеет жены, детей и работы, но обладает высшим образованием. На момент задержания он проживал в хостеле у метро "Щелковская" по адресу Монтажная, д. 7 стр. 1.Вскоре заседание было закрыто от публики.
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таджикистан, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Крокус Сити Холл, Происшествия
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои родился в Таджикистане
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Через переводчика обвиняемый довел до сведения судьи, что родился в первый день 2000 года в Таджикистане, не имеет жены, детей и работы, но обладает высшим образованием. На момент задержания он проживал в хостеле у метро "Щелковская" по адресу Монтажная, д. 7 стр. 1.
Вскоре заседание было закрыто от публики.