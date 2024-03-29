https://ria.ru/20240329/figurant-1936691858.html

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане - РИА Новости, 29.03.2024

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане

Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская",... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:57

2024-03-29T16:57

2024-03-29T17:10

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Через переводчика обвиняемый довел до сведения судьи, что родился в первый день 2000 года в Таджикистане, не имеет жены, детей и работы, но обладает высшим образованием. На момент задержания он проживал в хостеле у метро "Щелковская" по адресу Монтажная, д. 7 стр. 1.Вскоре заседание было закрыто от публики.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

таджикистан

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таджикистан, крокус сити холл, происшествия