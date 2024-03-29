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Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:57 29.03.2024 (обновлено: 17:10 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/figurant-1936691858.html
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане - РИА Новости, 29.03.2024
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане
Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская",... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:57
2024-03-29T17:10
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Через переводчика обвиняемый довел до сведения судьи, что родился в первый день 2000 года в Таджикистане, не имеет жены, детей и работы, но обладает высшим образованием. На момент задержания он проживал в хостеле у метро "Щелковская" по адресу Монтажная, д. 7 стр. 1.Вскоре заседание было закрыто от публики.
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таджикистан, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Крокус Сити Холл, Происшествия
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" родился в Таджикистане

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои родился в Таджикистане

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримад Лутфуллои
Фигурант дела о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл Назримад Лутфуллои - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримад Лутфуллои
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Через переводчика обвиняемый довел до сведения судьи, что родился в первый день 2000 года в Таджикистане, не имеет жены, детей и работы, но обладает высшим образованием. На момент задержания он проживал в хостеле у метро "Щелковская" по адресу Монтажная, д. 7 стр. 1.
Вскоре заседание было закрыто от публики.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаджикистанКрокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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