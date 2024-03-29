https://ria.ru/20240329/epidemii-1936648491.html
Роспотребнадзор назвал актуальные эпидемиологические риски в мире
Роспотребнадзор назвал актуальные эпидемиологические риски в мире - РИА Новости, 29.03.2024
Роспотребнадзор назвал актуальные эпидемиологические риски в мире
Эксперты говорят о возможном пандемическом распространении холеры в мире, актуальными эпидемиологическими рисками также остаются лихорадки Эбола, Марбург,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:29
2024-03-29T14:29
2024-03-29T14:29
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Эксперты говорят о возможном пандемическом распространении холеры в мире, актуальными эпидемиологическими рисками также остаются лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, Денге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Наиболее актуальными эпидемиологическими рисками в мире остаются вспышки лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, Денге, неблагополучие по чуме во многих странах мира, широкое распространение холеры. Сегодня эксперты говорят уже о пандемическом возможном варианте распространения холеры",- сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора. Она отметила, что Роспотребнадзор выстраивает работу по профилактике инфекционных болезней с учетом возрастающих эпидемических рисков в мире. "Этот тренд, к сожалению, неуклонен. И в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, в том числе по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении", - пояснила Попова. По ее словам, в связи с очередным циклическим подъёмом заболеваемости корью была проведена подчищающую вакцинацию, привито более 1,4 миллиона человек. В четырёх регионах юга страны организована дополнительная иммунизация детей до 9 лет включительно против полиомиелита, добавила Попова.
https://ria.ru/20230922/chuma-1897929753.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор назвал актуальные эпидемиологические риски в мире
Попова: эксперты говорят о возможном пандемическом распространении холеры в мире
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Эксперты говорят о возможном пандемическом распространении холеры в мире, актуальными эпидемиологическими рисками также остаются лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, Денге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Наиболее актуальными эпидемиологическими рисками в мире остаются вспышки лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, Денге, неблагополучие по чуме во многих странах мира, широкое распространение холеры. Сегодня эксперты говорят уже о пандемическом возможном варианте распространения холеры",- сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора.
Она отметила, что Роспотребнадзор выстраивает работу по профилактике инфекционных болезней с учетом возрастающих эпидемических рисков в мире. "Этот тренд, к сожалению, неуклонен. И в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, в том числе по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении", - пояснила Попова.
По ее словам, в связи с очередным циклическим подъёмом заболеваемости корью была проведена подчищающую вакцинацию, привито более 1,4 миллиона человек. В четырёх регионах юга страны организована дополнительная иммунизация детей до 9 лет включительно против полиомиелита, добавила Попова.