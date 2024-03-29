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В Дагестан прибыли более 500 детей из Белгородской области
В Дагестан прибыли более 500 детей из Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2024
В Дагестан прибыли более 500 детей из Белгородской области
Свыше 500 детей из обстреливаемых районов Белгородской области прибыли в пятницу в Дагестан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:22
2024-03-29T15:22
2024-03-29T15:22
белгородская область
махачкала
дербент
вячеслав гладков
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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Свыше 500 детей из обстреливаемых районов Белгородской области прибыли в пятницу в Дагестан, передает корреспондент РИА Новости. Поезд с детьми и их сопровождающими прибыл на железнодорожный вокзал Махачкалы. Их встречали представители власти, сотрудники МЧС, волонтеры-медики, активисты молодежных движений. Как сообщила РИА Новости советник председателя правительства республики Зарема Уразаева, прибывших разместят в двух школах-интернатах в Махачкале и Дербенте и оздоровительном лагере "Солнечный берег". "Детей приехало свыше 500, всего в делегации более 600 человек, в том числе родители и вожатые. Большинство родителей остались в Белгородской области, но некоторые приехали как сопровождающие", – сказала Уразаева. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
https://ria.ru/20240327/deti-1936112404.html
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белгородская область, махачкала, дербент, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Белгородская область, Махачкала, Дербент, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Дагестан прибыли более 500 детей из Белгородской области
В Дагестан прибыли более 500 детей из обстреливаемых районов под Белгородом