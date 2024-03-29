https://ria.ru/20240329/deti-1936663170.html

В Петербург прибыли около 750 детей из Белгородской области

В Петербург прибыли около 750 детей из Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2024

В Петербург прибыли около 750 детей из Белгородской области

Около 750 детей из Белгородской области прибыли в Санкт-Петербург в пятницу, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:19

2024-03-29T15:19

2024-03-29T15:19

общество

белгородская область

санкт-петербург

россия

вячеслав гладков

ирина потехина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Около 750 детей из Белгородской области прибыли в Санкт-Петербург в пятницу, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина. "На сегодняшний день приехали 750 детей и около 65 взрослых (педагогов и сопровождающих - ред.)... Дети приехали всех возрастов, с 1-го по 11-й класс, и сейчас у нас основная задача - организовать учебный процесс по возрастам", - сказала она журналистам. По словам Потехиной, белгородские дети размещены на 11 площадках, для них созданы все необходимые условия. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.

https://ria.ru/20240327/deti-1936112404.html

https://ria.ru/20240326/gumpomosch-1935804011.html

белгородская область

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общество, белгородская область, санкт-петербург, россия, вячеслав гладков, ирина потехина