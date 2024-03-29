https://ria.ru/20240329/chekunkov-1936647687.html

Чекунков рассказал о субсидировании перевозок по Севморпути

Чекунков рассказал о субсидировании перевозок по Севморпути - РИА Новости, 29.03.2024

Чекунков рассказал о субсидировании перевозок по Севморпути

Перечень портов захода в рамках субсидирования каботажных рейсов по Северному морскому пути в этом году расширят до 14, сообщил глава Минвостокразвития Алексей... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:27

2024-03-29T14:27

2024-03-29T14:27

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алексей чекунков

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выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Перечень портов захода в рамках субсидирования каботажных рейсов по Северному морскому пути в этом году расширят до 14, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Запланировано продолжение субсидируемых каботажных рейсов по СМП, перечень портов захода в этом году будет расширен до 14", - сказал министр на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" в Координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия". Он отметил, что в 2024 году вводится в эксплуатацию ледокол "Якутия" и шесть судов аварийно-спасательного флота, завершается создание космических систем гидрометеорологического обеспечения и радиолокационного наблюдения. В пресс-службе Минвостокразвития РИА Новости уточнили, что в перечень портов в рамках субсидирования войдут Сабетта, Корсаков и Дудинка. Механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по СМП был запущен в 2022 году. Средства предназначены компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты. Сейчас субсидируемый судозаход предусмотрен для портов Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска, Диксона, Тикси, Певека, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Восточного, Находки, Владивостока.

https://ria.ru/20240224/priamure-1929251894.html

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россия, сабетта, корсаков, алексей чекунков, экономика, выставка-форум "россия"