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Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО - РИА Новости, 29.03.2024
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20:52 29.03.2024 (обновлено: 20:53 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/braslety-1936748491.html
Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО
Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО - РИА Новости, 29.03.2024
Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО
Студентка с проблемами зрения из Брянска Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:52
2024-03-29T20:53
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Студентка с проблемами зрения из Брянска Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта в Брянской области. "Несмотря на серьезные проблемы со зрением (инвалид I группы), 22-летняя брянская студентка Анастасия Пивчулина освоила плетение тактических браслетов, или, как их ещё называют, браслетов для выживания. Это такие изделия из очень прочной веревки-паракорда, которые при необходимости очень быстро распускаются и используются в полевых условиях для самых разных целей", – говорится в сообщении. Как рассказали в Народном фронте, с началом специальной военной операции Анастасия постоянно задумывалась о том, как помочь солдатам на фронте, например, делать окопные свечи или плести маскировочные сети. В итоге принять решение помог случай. Через соцсети она познакомилась с девушкой, которая подсказала идею с браслетами и научила их делать. Отмечается, что в ближайшее время браслеты передадут бойцам.
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брянск, брянская область, сво, инвалидность, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Брянск, Брянская область, СВО, инвалидность, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО

© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиТактические браслеты для бойцов СВО, которые плетет брянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина
Тактические браслеты для бойцов СВО, которые плетет брянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Тактические браслеты для бойцов СВО, которые плетет брянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Студентка с проблемами зрения из Брянска Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта в Брянской области.
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиИнвалид по зрению Анастасия Пивчулина из Брянска, которая плетет тактические браслеты для бойцов СВО
Инвалид по зрению Анастасия Пивчулина из Брянска, которая плетет тактические браслеты для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Инвалид по зрению Анастасия Пивчулина из Брянска, которая плетет тактические браслеты для бойцов СВО
"Несмотря на серьезные проблемы со зрением (инвалид I группы), 22-летняя брянская студентка Анастасия Пивчулина освоила плетение тактических браслетов, или, как их ещё называют, браслетов для выживания. Это такие изделия из очень прочной веревки-паракорда, которые при необходимости очень быстро распускаются и используются в полевых условиях для самых разных целей", – говорится в сообщении.
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов СВО
Брянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Брянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов СВО
Как рассказали в Народном фронте, с началом специальной военной операции Анастасия постоянно задумывалась о том, как помочь солдатам на фронте, например, делать окопные свечи или плести маскировочные сети. В итоге принять решение помог случай. Через соцсети она познакомилась с девушкой, которая подсказала идею с браслетами и научила их делать. Отмечается, что в ближайшее время браслеты передадут бойцам.
Орловские школьники изготавливают окопные свечи для отправки бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Орловские школьники изготовили окопные свечи для бойцов СВО
26 марта, 13:40
 
Надежные людиБрянскБрянская областьСВОинвалидностьБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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