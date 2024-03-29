Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиТактические браслеты для бойцов СВО, которые плетет брянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Тактические браслеты для бойцов СВО, которые плетет брянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Студентка с проблемами зрения из Брянска Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта в Брянской области.
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиИнвалид по зрению Анастасия Пивчулина из Брянска, которая плетет тактические браслеты для бойцов СВО
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Инвалид по зрению Анастасия Пивчулина из Брянска, которая плетет тактические браслеты для бойцов СВО
"Несмотря на серьезные проблемы со зрением (инвалид I группы), 22-летняя брянская студентка Анастасия Пивчулина освоила плетение тактических браслетов, или, как их ещё называют, браслетов для выживания. Это такие изделия из очень прочной веревки-паракорда, которые при необходимости очень быстро распускаются и используются в полевых условиях для самых разных целей", – говорится в сообщении.
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиБрянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов СВО
© Фото : Предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Брянская студентка-инвалид по зрению Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов СВО
Как рассказали в Народном фронте, с началом специальной военной операции Анастасия постоянно задумывалась о том, как помочь солдатам на фронте, например, делать окопные свечи или плести маскировочные сети. В итоге принять решение помог случай. Через соцсети она познакомилась с девушкой, которая подсказала идею с браслетами и научила их делать. Отмечается, что в ближайшее время браслеты передадут бойцам.
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