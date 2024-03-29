https://ria.ru/20240329/braslety-1936748491.html

Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО

Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО - РИА Новости, 29.03.2024

Брянская девушка-инвалид по зрению плетет браслеты для бойцов СВО

Студентка с проблемами зрения из Брянска Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:52

2024-03-29T20:52

2024-03-29T20:53

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Студентка с проблемами зрения из Брянска Анастасия Пивчулина плетет тактические браслеты для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта в Брянской области. "Несмотря на серьезные проблемы со зрением (инвалид I группы), 22-летняя брянская студентка Анастасия Пивчулина освоила плетение тактических браслетов, или, как их ещё называют, браслетов для выживания. Это такие изделия из очень прочной веревки-паракорда, которые при необходимости очень быстро распускаются и используются в полевых условиях для самых разных целей", – говорится в сообщении. Как рассказали в Народном фронте, с началом специальной военной операции Анастасия постоянно задумывалась о том, как помочь солдатам на фронте, например, делать окопные свечи или плести маскировочные сети. В итоге принять решение помог случай. Через соцсети она познакомилась с девушкой, которая подсказала идею с браслетами и научила их делать. Отмечается, что в ближайшее время браслеты передадут бойцам.

https://ria.ru/20240326/svechi-1935894525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

брянск, брянская область, сво, инвалидность, благотворительность, гуманитарная помощь