https://ria.ru/20240329/bolezni-1936574508.html
В России предотвратили завоз шести опасных болезней, заявила Голикова
В России предотвратили завоз шести опасных болезней, заявила Голикова - РИА Новости, 29.03.2024
В России предотвратили завоз шести опасных болезней, заявила Голикова
В России предотвратили завоз шести опасных инфекционных заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:05
2024-03-29T11:05
2024-03-29T11:39
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России предотвратили завоз шести опасных инфекционных заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила в 2023 году предотвратить завоз шести опасных инфекционных болезней и сохранить здоровье наших граждан", — сказала она на расширенном заседании коллегии по итогам деятельности Роспотребнадзора за 2023-й и приоритетным задачам на 2024-2026 годы.От работников ведомства ожидают предложений по актуализации основ государственной политики в области химической и биологической безопасности с учетом накопленного опыта, уточнила Голикова.Вице-премьер добавила, что за прошлый год 46 референсных центров выполнили более 135 тысяч проб, благодаря этому созданы электронные базы данных, содержащие информацию о 25 тысячах уникальных штаммов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. К 2025-му планируется увеличить их число до более чем 40 тысяч.
https://ria.ru/20230927/zabolevaniya-1898885734.html
https://ria.ru/20240327/moloko-1936134525.html
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России предотвратили завоз шести опасных болезней, заявила Голикова
Голикова: санитарный контроль предотвратил завоз 6 опасных болезней в 2023 году