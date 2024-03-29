https://ria.ru/20240329/bespilotniki-1936535603.html
В ЛНР сообщили о росте номенклатуры используемых ВСУ беспилотников
В ЛНР сообщили о росте номенклатуры используемых ВСУ беспилотников - РИА Новости, 29.03.2024
В ЛНР сообщили о росте номенклатуры используемых ВСУ беспилотников
Номенклатура используемых ВСУ дронов выросла на сватовско-кременском участке Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:25
2024-03-29T09:25
2024-03-29T09:25
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Номенклатура используемых ВСУ дронов выросла на сватовско-кременском участке Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линии боевого соприкосновения от Макеевки (ЛНР) до Белогоровки за последнее время отмечается рост разнообразия всевозможных БПЛА, а также наземных дронов. Единственное, что их объединяет, это электронные компоненты управления и позиционирования. Вероятнее всего, на территории Украины наладили полукустарное производство дронов, а комплектующие поставляют западные страны", - сообщил Марочко агентству. По его словам, серийные номера на украинских БПЛА говорят о больших масштабах производства. Марочко отметил, что применение заводских БПЛА, переделанных для военных нужд, остается на прежнем уровне.
https://ria.ru/20240122/reb-1922745221.html
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
В ЛНР сообщили о росте номенклатуры используемых ВСУ беспилотников
Марочко: на сватовско-кременском участке увеличивается разнообразие дронов ВСУ