https://ria.ru/20240329/bespilotniki-1936535603.html

В ЛНР сообщили о росте номенклатуры используемых ВСУ беспилотников

В ЛНР сообщили о росте номенклатуры используемых ВСУ беспилотников - РИА Новости, 29.03.2024

В ЛНР сообщили о росте номенклатуры используемых ВСУ беспилотников

Номенклатура используемых ВСУ дронов выросла на сватовско-кременском участке Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:25

2024-03-29T09:25

2024-03-29T09:25

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Номенклатура используемых ВСУ дронов выросла на сватовско-кременском участке Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линии боевого соприкосновения от Макеевки (ЛНР) до Белогоровки за последнее время отмечается рост разнообразия всевозможных БПЛА, а также наземных дронов. Единственное, что их объединяет, это электронные компоненты управления и позиционирования. Вероятнее всего, на территории Украины наладили полукустарное производство дронов, а комплектующие поставляют западные страны", - сообщил Марочко агентству. По его словам, серийные номера на украинских БПЛА говорят о больших масштабах производства. Марочко отметил, что применение заводских БПЛА, переделанных для военных нужд, остается на прежнем уровне.

https://ria.ru/20240122/reb-1922745221.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире