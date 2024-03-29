https://ria.ru/20240329/antilopy-1936640049.html

Власти ЮАР предложили есть диких животных для их защиты

Власти ЮАР предложили есть диких животных для их защиты - РИА Новости, 29.03.2024

Власти ЮАР предложили есть диких животных для их защиты

Власти ЮАР рекомендовали жителям есть мясо диких антилоп, чтобы повысить их ценность и способствовать разведению этих животных, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:13

2024-03-29T14:13

2024-03-29T16:02

юар

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти ЮАР рекомендовали жителям есть мясо диких антилоп, чтобы повысить их ценность и способствовать разведению этих животных, передает агентство Bloomberg."Южная Африка разработала новую стратегию по защите и увеличению своих и без того многочисленных стад диких животных: хотят, чтобы люди ели больше животных", —говорится в материале.По мнению местных властей, эта мера повысит ценность антилоп, населяющих обширные участки маргинальных или деградированных земель, поспособствует сохранению их среды обитания и может стать источником доходов для многих беднейших и отдаленных сельских районов страны. Отмечается, что ЮАР уже экспортирует мясо крокодилов и страусов с фермерских хозяйств, а также мясо зебр с диких поместий. Министерство окружающей среды республики намерено значительно расширить этот список, включив туда антилоп. Так, ведомство поставило цель увеличить объем производства мяса дичи более чем в шесть раз — с 240 миллионов долларов в 2020 году до 1,5 миллиарда долларов к 2036-му.

https://ria.ru/20240328/kity-1936424081.html

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