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В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ - РИА Новости, 28.03.2024
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07:40 28.03.2024 (обновлено: 08:29 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/vybory-1936298368.html
В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ - РИА Новости, 28.03.2024
В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
Народный хурал республики Бурятия на внеочередной сессии в четверг большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:40
2024-03-28T08:29
улан-удэ
политика
республика бурятия
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ХАБАРОВСК, 28 мар – РИА Новости. Народный хурал республики Бурятия на внеочередной сессии в четверг большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон, предполагающих отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ.В повестке заседания вопрос был третьим по счету, рассказали РИА Новости в местном парламенте."Депутаты Народного Хурала большинством голосов одобрили отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ. Избирать градоначальника теперь будут депутаты горсовета из числа кандидатов, отобранных комиссией по итогам конкурса", - рассказал агентству после окончания сессии представитель Народного хурала.Ранее сообщалось, что законопроект "О внесении изменений в статью 22 Закона Республики Бурятия "Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия" был предложен главой региона Алексеем Цыденовым "в целях совершенствования организации местного самоуправления на территории Республики Бурятия".Согласно законопроекту, предлагается избирать главу Улан-Удэ представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.До этого решения прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), оставались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в прошлом году.
https://ria.ru/20240305/vybory-1931230555.html
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улан-удэ, политика, республика бурятия
Улан-Удэ, Политика, Республика Бурятия
В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

Нродный хурал Бурятии принял законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУлан-Удэ
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Улан-Удэ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 мар – РИА Новости. Народный хурал республики Бурятия на внеочередной сессии в четверг большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон, предполагающих отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ.
В повестке заседания вопрос был третьим по счету, рассказали РИА Новости в местном парламенте.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Госдуму внесли проект об избрании мэров на прямых выборах
5 марта, 15:08
"Депутаты Народного Хурала большинством голосов одобрили отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ. Избирать градоначальника теперь будут депутаты горсовета из числа кандидатов, отобранных комиссией по итогам конкурса", - рассказал агентству после окончания сессии представитель Народного хурала.
Ранее сообщалось, что законопроект "О внесении изменений в статью 22 Закона Республики Бурятия "Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия" был предложен главой региона Алексеем Цыденовым "в целях совершенствования организации местного самоуправления на территории Республики Бурятия".
Согласно законопроекту, предлагается избирать главу Улан-Удэ представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.
До этого решения прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), оставались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в прошлом году.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Новосибирское заксобрание отказало в референдуме о прямых выборах мэров
6 июля 2023, 10:00
 
Улан-УдэПолитикаРеспублика Бурятия
 
 
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