https://ria.ru/20240328/vybory-1936298368.html

В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ - РИА Новости, 28.03.2024

В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

Народный хурал республики Бурятия на внеочередной сессии в четверг большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T07:40

2024-03-28T07:40

2024-03-28T08:29

улан-удэ

политика

республика бурятия

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ХАБАРОВСК, 28 мар – РИА Новости. Народный хурал республики Бурятия на внеочередной сессии в четверг большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон, предполагающих отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ.В повестке заседания вопрос был третьим по счету, рассказали РИА Новости в местном парламенте."Депутаты Народного Хурала большинством голосов одобрили отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ. Избирать градоначальника теперь будут депутаты горсовета из числа кандидатов, отобранных комиссией по итогам конкурса", - рассказал агентству после окончания сессии представитель Народного хурала.Ранее сообщалось, что законопроект "О внесении изменений в статью 22 Закона Республики Бурятия "Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия" был предложен главой региона Алексеем Цыденовым "в целях совершенствования организации местного самоуправления на территории Республики Бурятия".Согласно законопроекту, предлагается избирать главу Улан-Удэ представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.До этого решения прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), оставались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в прошлом году.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931230555.html

https://ria.ru/20230706/novosibirsk-1882517773.html

улан-удэ

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улан-удэ, политика, республика бурятия