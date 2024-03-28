В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
Нродный хурал Бурятии принял законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
Улан-Удэ. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 мар – РИА Новости. Народный хурал республики Бурятия на внеочередной сессии в четверг большинством голосов принял законопроект об изменениях в республиканский закон, предполагающих отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ.
В повестке заседания вопрос был третьим по счету, рассказали РИА Новости в местном парламенте.
"Депутаты Народного Хурала большинством голосов одобрили отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ. Избирать градоначальника теперь будут депутаты горсовета из числа кандидатов, отобранных комиссией по итогам конкурса", - рассказал агентству после окончания сессии представитель Народного хурала.
Ранее сообщалось, что законопроект "О внесении изменений в статью 22 Закона Республики Бурятия "Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия" был предложен главой региона Алексеем Цыденовым "в целях совершенствования организации местного самоуправления на территории Республики Бурятия".
Согласно законопроекту, предлагается избирать главу Улан-Удэ представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.
До этого решения прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), оставались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в прошлом году.
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6 июля 2023, 10:00