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В Стокгольме признали, что посольство Украины свободно вербует шведов - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 28.03.2024 (обновлено: 14:54 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/verbovka-1936333009.html
В Стокгольме признали, что посольство Украины свободно вербует шведов
В Стокгольме признали, что посольство Украины свободно вербует шведов - РИА Новости, 28.03.2024
В Стокгольме признали, что посольство Украины свободно вербует шведов
Посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:11
2024-03-28T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
украина
вооруженные силы украины
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск."Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости на прошлой неделе военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов, вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до атаки на его сайте появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион".Информация о нем содержится и на сайте посольства Украины в Стокгольме. В формирование могут вступить граждане страны, конкретная информация о требованиях к потенциальным наемникам, за исключением "готовности к трудностям", отсутствует. Подобную ссылку можно найти и на сайтах других посольств постсоветской республики: в Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польше, Греции, Франции, Бельгии, Дании и Литве.При этом Швеция находится в числе стран, чьи посольства разместили на своем сайте предупреждение о риске терактов в Москве. Стокгольм впоследствии осудил нападение на "Крокус".Украинский следВо вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по данным ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами. Кроме того, подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.Как отметил глава ведомства, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.Глава ФСБ уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html
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в мире, швеция, украина, вооруженные силы украины, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл
В Стокгольме признали, что посольство Украины свободно вербует шведов

МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку граждан посольством Украины

CC0 / Irina Butiaha / Посольство Украины в Швеции
Посольство Украины в Швеции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
CC0 / Irina Butiaha /
Посольство Украины в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.
"Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным", — сказал собеседник агентства.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова
27 марта, 16:44
Как сообщил РИА Новости на прошлой неделе военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов, вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до атаки на его сайте появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион".
Информация о нем содержится и на сайте посольства Украины в Стокгольме. В формирование могут вступить граждане страны, конкретная информация о требованиях к потенциальным наемникам, за исключением "готовности к трудностям", отсутствует. Подобную ссылку можно найти и на сайтах других посольств постсоветской республики: в Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польше, Греции, Франции, Бельгии, Дании и Литве.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
При этом Швеция находится в числе стран, чьи посольства разместили на своем сайте предупреждение о риске терактов в Москве. Стокгольм впоследствии осудил нападение на "Крокус".

Украинский след

Во вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по данным ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами. Кроме того, подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.
Как отметил глава ведомства, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
Глава ФСБ уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
Вчера, 09:13

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Мужчина с цветами у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Неовласовцы кривляются на пепелище
27 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвецияУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус Сити Холл
 
 
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