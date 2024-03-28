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В Стокгольме признали, что посольство Украины свободно вербует шведов

В Стокгольме признали, что посольство Украины свободно вербует шведов - РИА Новости, 28.03.2024

В Стокгольме признали, что посольство Украины свободно вербует шведов

Посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:11

2024-03-28T11:11

2024-03-28T14:54

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск."Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости на прошлой неделе военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов, вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до атаки на его сайте появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион".Информация о нем содержится и на сайте посольства Украины в Стокгольме. В формирование могут вступить граждане страны, конкретная информация о требованиях к потенциальным наемникам, за исключением "готовности к трудностям", отсутствует. Подобную ссылку можно найти и на сайтах других посольств постсоветской республики: в Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польше, Греции, Франции, Бельгии, Дании и Литве.При этом Швеция находится в числе стран, чьи посольства разместили на своем сайте предупреждение о риске терактов в Москве. Стокгольм впоследствии осудил нападение на "Крокус".Украинский следВо вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по данным ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами. Кроме того, подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.Как отметил глава ведомства, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.Глава ФСБ уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

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https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, украина, вооруженные силы украины, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл