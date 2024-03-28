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Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 28.03.2024 (обновлено: 23:22 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936495145.html
Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 28.03.2024
Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
Украина находится на грани коллапса и западные страны не способны изменить исход, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:08
2024-03-28T23:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
скотт риттер
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина находится на грани коллапса и западные страны не способны изменить исход, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (западные страны. — Прим. ред.) знают, что Украина находится на грани коллапса, пока мы здесь с вами говорим. Это происходит прямо сейчас, они знают, что все кончено и единственный шанс, который у них сейчас остался, — это вовлечь НАТО, но альянс не собирается вмешиваться", — отметил он.По словам экс-разведчика, западные страны испытывают проблемы в своих армиях, а Североатлантический альянс фактически разваливается. Он добавил, что никто не хочет воевать за Запад, а на Украине заканчивается живая сила, в то время как люди убегают."Россия ясно дала понять, что она может сделать так, что Украина исчезнет за день при помощи обычных вооружений. &lt;…&gt; Россия выигрывает, поэтому у них нет причин менять алгоритм сейчас. &lt;…&gt; Россия продолжит, может быть, нарастит темпы, &lt;…&gt; но продолжит держать намеченный курс, не выходя за границы Украины", — подытожил Риттер.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936461415.html
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украина, россия, сергей шойгу, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины
Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

Риттер: Украина находится на грани коллапса уже сейчас

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина находится на грани коллапса и западные страны не способны изменить исход, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они (западные страны. — Прим. ред.) знают, что Украина находится на грани коллапса, пока мы здесь с вами говорим. Это происходит прямо сейчас, они знают, что все кончено и единственный шанс, который у них сейчас остался, — это вовлечь НАТО, но альянс не собирается вмешиваться", — отметил он.
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По словам экс-разведчика, западные страны испытывают проблемы в своих армиях, а Североатлантический альянс фактически разваливается. Он добавил, что никто не хочет воевать за Запад, а на Украине заканчивается живая сила, в то время как люди убегают.
"Россия ясно дала понять, что она может сделать так, что Украина исчезнет за день при помощи обычных вооружений. <…> Россия выигрывает, поэтому у них нет причин менять алгоритм сейчас. <…> Россия продолжит, может быть, нарастит темпы, <…> но продолжит держать намеченный курс, не выходя за границы Украины", — подытожил Риттер.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуСкотт РиттерНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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