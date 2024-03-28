https://ria.ru/20240328/ukraina-1936495145.html

Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 28.03.2024

Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной

Украина находится на грани коллапса и западные страны не способны изменить исход, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:08

2024-03-28T22:08

2024-03-28T23:22

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934801683_0:122:3216:1931_1920x0_80_0_0_5eb0ee7e0232634b52a72824daad47bb.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина находится на грани коллапса и западные страны не способны изменить исход, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (западные страны. — Прим. ред.) знают, что Украина находится на грани коллапса, пока мы здесь с вами говорим. Это происходит прямо сейчас, они знают, что все кончено и единственный шанс, который у них сейчас остался, — это вовлечь НАТО, но альянс не собирается вмешиваться", — отметил он.По словам экс-разведчика, западные страны испытывают проблемы в своих армиях, а Североатлантический альянс фактически разваливается. Он добавил, что никто не хочет воевать за Запад, а на Украине заканчивается живая сила, в то время как люди убегают."Россия ясно дала понять, что она может сделать так, что Украина исчезнет за день при помощи обычных вооружений. <…> Россия выигрывает, поэтому у них нет причин менять алгоритм сейчас. <…> Россия продолжит, может быть, нарастит темпы, <…> но продолжит держать намеченный курс, не выходя за границы Украины", — подытожил Риттер.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936461415.html

https://ria.ru/20240328/podarok-1936447831.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сергей шойгу, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины