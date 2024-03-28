Исчезнет за день. В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
Риттер: Украина находится на грани коллапса уже сейчас
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина находится на грани коллапса и западные страны не способны изменить исход, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они (западные страны. — Прим. ред.) знают, что Украина находится на грани коллапса, пока мы здесь с вами говорим. Это происходит прямо сейчас, они знают, что все кончено и единственный шанс, который у них сейчас остался, — это вовлечь НАТО, но альянс не собирается вмешиваться", — отметил он.
По словам экс-разведчика, западные страны испытывают проблемы в своих армиях, а Североатлантический альянс фактически разваливается. Он добавил, что никто не хочет воевать за Запад, а на Украине заканчивается живая сила, в то время как люди убегают.
"Россия ясно дала понять, что она может сделать так, что Украина исчезнет за день при помощи обычных вооружений. <…> Россия выигрывает, поэтому у них нет причин менять алгоритм сейчас. <…> Россия продолжит, может быть, нарастит темпы, <…> но продолжит держать намеченный курс, не выходя за границы Украины", — подытожил Риттер.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.