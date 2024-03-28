https://ria.ru/20240328/ukraina-1936470205.html

"Грядет смена". В США заговорили о поворотном событии на Украине

"Грядет смена". В США заговорили о поворотном событии на Украине - РИА Новости, 28.03.2024

"Грядет смена". В США заговорили о поворотном событии на Украине

Соединенные Штаты могут сменить режим на Украине и снять с поста президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:32

2024-03-28T19:32

2024-03-28T19:32

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты могут сменить режим на Украине и снять с поста президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На данный момент я думаю, что грядет смена режима. Дни Зеленского сочтены. Он уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше. <…> Они ищут того, кто бы лучше подходил на пост президента", — предположил эксперт.Кроме того, по мнению подполковника, Вашингтон снабжает Киев ресурсами, но это не дает никаких значимых результатов.Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность. Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.Выборы главы государства на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что избирательный процесс сейчас "не ко времени".Как отмечал Небензя, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Постпред России в ООН отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936461415.html

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