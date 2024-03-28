Рейтинг@Mail.ru
"Грядет смена". В США заговорили о поворотном событии на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936470205.html
"Грядет смена". В США заговорили о поворотном событии на Украине
"Грядет смена". В США заговорили о поворотном событии на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
"Грядет смена". В США заговорили о поворотном событии на Украине
Соединенные Штаты могут сменить режим на Украине и снять с поста президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:32
2024-03-28T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
василий небензя
вооруженные силы сша
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934801683_0:122:3216:1931_1920x0_80_0_0_5eb0ee7e0232634b52a72824daad47bb.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты могут сменить режим на Украине и снять с поста президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На данный момент я думаю, что грядет смена режима. Дни Зеленского сочтены. Он уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше. &lt;…&gt; Они ищут того, кто бы лучше подходил на пост президента", — предположил эксперт.Кроме того, по мнению подполковника, Вашингтон снабжает Киев ресурсами, но это не дает никаких значимых результатов.Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность. Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.Выборы главы государства на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что избирательный процесс сейчас "не ко времени".Как отмечал Небензя, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Постпред России в ООН отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936461415.html
https://ria.ru/20240328/podarok-1936447831.html
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934801683_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_bd47f1f6ef9d72e690dec719e277f038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, василий небензя, вооруженные силы сша, верховная рада украины, оон, владимир зеленский, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Василий Небензя, Вооруженные силы США, Верховная Рада Украины, ООН, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
"Грядет смена". В США заговорили о поворотном событии на Украине

Экс-разведчик Шаффер: США могут сместить Зеленского с поста президента Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты могут сменить режим на Украине и снять с поста президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"На данный момент я думаю, что грядет смена режима. Дни Зеленского сочтены. Он уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше. <…> Они ищут того, кто бы лучше подходил на пост президента", — предположил эксперт.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Еще четыре области". В США сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 18:44
Кроме того, по мнению подполковника, Вашингтон снабжает Киев ресурсами, но это не дает никаких значимых результатов.
Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность. Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.
Выборы главы государства на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что избирательный процесс сейчас "не ко времени".
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
"В пять раз больше". В Чехии забили тревогу из-за подарка Путину на Украине
Вчера, 17:49
Как отмечал Небензя, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Постпред России в ООН отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове
Вчера, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВасилий НебензяВооруженные силы СШАВерховная Рада УкраиныООНВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала