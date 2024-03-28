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"Еще четыре области". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:44 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936461415.html
"Еще четыре области". В США сделали шокирующее заявление об Украине
"Еще четыре области". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 28.03.2024
"Еще четыре области". В США сделали шокирующее заявление об Украине
Украина может потерять контроль над огромной частью территорий, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Палки Шарма. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:44
2024-03-28T18:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
джон миршаймер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над огромной частью территорий, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Палки Шарма."Я думаю, что может произойти следующее: по итогу русские возьмут под контроль около 40 процентов территории Украины. &lt;…&gt; По моим предположениям, я хочу подчеркнуть, что это мое мнение, что в результате они присоединят еще четыре области", — предположил он.Политолог не уточнил какие именно регионы он имел в виду. По словам профессора, сейчас не идет речи о замороженном конфликте. Он также добавил, что российские войска берут верх на поле боя и идут к тому, чтобы в конце концов одержать победу в боевых действиях."Баланс сил значительно сместился в пользу России с точки зрения вооружений и людской силы, которые имеют большое значение", — резюмировал Миршаймер.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240328/podarok-1936447831.html
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украина, россия, джон миршаймер, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Еще четыре области". В США сделали шокирующее заявление об Украине

Профессор Миршаймер: Украина может потерять еще четыре области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над огромной частью территорий, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Палки Шарма.
"Я думаю, что может произойти следующее: по итогу русские возьмут под контроль около 40 процентов территории Украины. <…> По моим предположениям, я хочу подчеркнуть, что это мое мнение, что в результате они присоединят еще четыре области", — предположил он.
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Политолог не уточнил какие именно регионы он имел в виду. По словам профессора, сейчас не идет речи о замороженном конфликте. Он также добавил, что российские войска берут верх на поле боя и идут к тому, чтобы в конце концов одержать победу в боевых действиях.
"Баланс сил значительно сместился в пользу России с точки зрения вооружений и людской силы, которые имеют большое значение", — резюмировал Миршаймер.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДжон МиршаймерСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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