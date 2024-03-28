https://ria.ru/20240328/terroristy-1936445321.html

СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной - РИА Новости, 29.03.2024

СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

Следствие получило доказательства связей террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", с Украиной, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-28T17:42

2024-03-28T17:42

2024-03-29T05:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

украина

киев

сша

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следствие получило доказательства связей террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", с Украиной, сообщил СК в Telegram-канале."Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", — говорится в публикации.Кроме того, у Следственного комитета есть подтвержденные данные, что исполнителям теракта с Украины поступали значительные суммы денег и криптовалюта.Следователи установили и задержали еще одного подозреваемого, участвовавшего в схеме финансирования террористов. СК будет просить суд арестовать его.Украинский следВо вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по данным ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами, а подготовке нападения способствовали западные спецслужбы. Как отметил глава ведомства, предположительно, за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.Директор спецслужбы уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе. Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".Теракт в "Крокусе"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html

https://ria.ru/20240328/verbovka-1936333009.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, киев, сша, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)