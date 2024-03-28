СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной
СК: подтверждена связь напавших на "Крокус" с украинскими националистами
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следствие получило доказательства связей террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", с Украиной, сообщил СК в Telegram-канале.
"Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", — говорится в публикации.
Кроме того, у Следственного комитета есть подтвержденные данные, что исполнителям теракта с Украины поступали значительные суммы денег и криптовалюта.
Следователи установили и задержали еще одного подозреваемого, участвовавшего в схеме финансирования террористов. СК будет просить суд арестовать его.
Украинский след
Во вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по данным ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами, а подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.
Как отметил глава ведомства, предположительно, за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.
Директор спецслужбы уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе. Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".
Теракт в "Крокусе"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00