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СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:42 28.03.2024 (обновлено: 05:34 29.03.2024)
https://ria.ru/20240328/terroristy-1936445321.html
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной - РИА Новости, 29.03.2024
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной
Следствие получило доказательства связей террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", с Украиной, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-28T17:42
2024-03-29T05:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
украина
киев
сша
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следствие получило доказательства связей террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", с Украиной, сообщил СК в Telegram-канале."Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", — говорится в публикации.Кроме того, у Следственного комитета есть подтвержденные данные, что исполнителям теракта с Украины поступали значительные суммы денег и криптовалюта.Следователи установили и задержали еще одного подозреваемого, участвовавшего в схеме финансирования террористов. СК будет просить суд арестовать его.Украинский следВо вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по данным ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами, а подготовке нападения способствовали западные спецслужбы. Как отметил глава ведомства, предположительно, за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.Директор спецслужбы уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе. Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".Теракт в "Крокусе"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, киев, сша, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Киев, США, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

СК: подтверждена связь напавших на "Крокус" с украинскими националистами

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следствие получило доказательства связей террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", с Украиной, сообщил СК в Telegram-канале.
"Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", — говорится в публикации.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова
27 марта, 16:44
Кроме того, у Следственного комитета есть подтвержденные данные, что исполнителям теракта с Украины поступали значительные суммы денег и криптовалюта.
Следователи установили и задержали еще одного подозреваемого, участвовавшего в схеме финансирования террористов. СК будет просить суд арестовать его.
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Вчера, 11:11

Украинский след

Во вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по данным ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами, а подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.
Как отметил глава ведомства, предположительно, за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.
Директор спецслужбы уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе. Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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27 марта, 08:00

Теракт в "Крокусе"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаКиевСШААлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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