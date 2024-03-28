NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"
NYT: США передали РФ не все данные об угрозе теракта, боясь раскрыть источники
Обстановка у "Крокус Сити Холла"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности.
"Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов. — Прим. ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — говорится в статье.
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
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Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
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Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.