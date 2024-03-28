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NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:29 28.03.2024 (обновлено: 14:16 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/terakt-1936353274.html
NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"
NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"
Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники, пишет... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:29
2024-03-28T14:16
теракт в "крокус сити холле"
в мире
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности."Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов. — Прим. ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — говорится в статье.Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон передавал информацию о подготовке теракта в России в начале марта, но она носила общий характер. Он отметил, что подобные данные из США не всегда бывают конкретными.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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в мире, крокус сити холл, россия, сша
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Крокус Сити Холл, Россия, США
NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"

NYT: США передали РФ не все данные об угрозе теракта, боясь раскрыть источники

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холла"
Обстановка у Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обстановка у "Крокус Сити Холла"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности.
"Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов. — Прим. ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — говорится в статье.
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Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон передавал информацию о подготовке теракта в России в начале марта, но она носила общий характер. Он отметил, что подобные данные из США не всегда бывают конкретными.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
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Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.
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Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреКрокус Сити ХоллРоссияСША
 
 
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