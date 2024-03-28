https://ria.ru/20240328/terakt-1936353274.html

NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"

NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"

Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники, пишет... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:29

2024-03-28T12:29

2024-03-28T14:16

теракт в "крокус сити холле"

в мире

крокус сити холл

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сша

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности."Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов. — Прим. ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — говорится в статье.Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон передавал информацию о подготовке теракта в России в начале марта, но она носила общий характер. Он отметил, что подобные данные из США не всегда бывают конкретными.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240328/mvd-1936297096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, крокус сити холл, россия, сша