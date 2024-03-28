https://ria.ru/20240328/telegram-1936499011.html

Пользователи Telegram из России смогут ограничивать входящие сообщения

Пользователи Telegram из России смогут ограничивать входящие сообщения - РИА Новости, 28.03.2024

Пользователи Telegram из России смогут ограничивать входящие сообщения

Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, сообщил основатель... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:54

2024-03-28T22:54

2024-03-28T23:45

теракт в "крокус сити холле"

россия

павел дуров

олег морозов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

telegram

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — сказал Дуров. Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России террористической организации ИГ* "Голос Хорасана". По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален. Ранее в четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил РИА Новости, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической — по ключевым словам. Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что готов рассмотреть предложения Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240328/telegram-1936497731.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

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россия, павел дуров, олег морозов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram, общество