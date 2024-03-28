https://ria.ru/20240328/telegram-1936497731.html

Telegram с 22 марта заблокировал тысячи аккаунтов по вербовке террористов

Telegram с 22 марта заблокировал тысячи аккаунтов по вербовке террористов - РИА Новости, 28.03.2024

Telegram с 22 марта заблокировал тысячи аккаунтов по вербовке террористов

Telegram после теракта в "Крокус Сити Холле" c 22 марта заблокировал тысячи аккаунтов пользователей, участвующих в инициировании терактов, сообщил основатель... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:38

2024-03-28T22:38

2024-03-28T23:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

павел дуров

олег морозов

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Telegram после теракта в "Крокус Сити Холле" c 22 марта заблокировал тысячи аккаунтов пользователей, участвующих в инициировании терактов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале."В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения (с призывами к терактам. — Прим. ред.) были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — говорится в сообщении.По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность.Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через телеграм-канал афганского крыла запрещенной в России террористической организации ИГ* "Голос Хорасана". По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален.Ранее в четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил РИА Новости, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам.Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что готов рассмотреть предложения Морозова по блокировке телеграм-каналов, вербующих террористов.Также Дуров заявил, что его мессенджер — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, об этом он сообщил в своем телеграм-канале на фоне теракта в "Крокус Сити Холле"."Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию", — говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. Московский суд арестовал их — это Далерджон Мирзоев**, Муродали Рачабализода**, Фаридун Шамсиддин** и Мухаммадсобир Файзов**, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он указал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

россия

украина

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россия, украина, брянская область, павел дуров, олег морозов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram