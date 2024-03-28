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Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram - РИА Новости, 28.03.2024
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18:19 28.03.2024 (обновлено: 18:33 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/telegram-1936455307.html
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram - РИА Новости, 28.03.2024
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram
Роскомнадзор не видит необходимости ограничения работы Telegram в России, его администрация с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:19
2024-03-28T18:33
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не видит необходимости ограничения работы Telegram в России, его администрация с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов, сообщил РИА Новости регулятор."Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", - сказал регулятор. В пресс-службе РКН уточнили, что "с 2021 года по требованиям Роскомнадзора администрация Telegram удалила более 256 тысяч запрещенных материалов".Кроме этого регулятор призывает владельцев мессенджеров и соцсетей сейчас обратить "особое внимание на безопасность своих пользователей и принять дополнительные меры, предоставляющие пользователям возможность ограничить себя от получения провокационных сообщений".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram в России нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову стоит обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, общество, технологии, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Общество, Технологии, Россия
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram

Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не видит необходимости ограничения работы Telegram в России, его администрация с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов, сообщил РИА Новости регулятор.
"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", - сказал регулятор. В пресс-службе РКН уточнили, что "с 2021 года по требованиям Роскомнадзора администрация Telegram удалила более 256 тысяч запрещенных материалов".
Кроме этого регулятор призывает владельцев мессенджеров и соцсетей сейчас обратить "особое внимание на безопасность своих пользователей и принять дополнительные меры, предоставляющие пользователям возможность ограничить себя от получения провокационных сообщений".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram в России нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову стоит обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В ГД обратили внимание на модерацию в Telegram после теракта в "Крокусе"
Вчера, 10:15
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramОбществоТехнологииРоссия
 
 
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