https://ria.ru/20240328/telegram-1936455307.html
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram - РИА Новости, 28.03.2024
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram
Роскомнадзор не видит необходимости ограничения работы Telegram в России, его администрация с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:19
2024-03-28T18:19
2024-03-28T18:33
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор не видит необходимости ограничения работы Telegram в России, его администрация с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов, сообщил РИА Новости регулятор."Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", - сказал регулятор. В пресс-службе РКН уточнили, что "с 2021 года по требованиям Роскомнадзора администрация Telegram удалила более 256 тысяч запрещенных материалов".Кроме этого регулятор призывает владельцев мессенджеров и соцсетей сейчас обратить "особое внимание на безопасность своих пользователей и принять дополнительные меры, предоставляющие пользователям возможность ограничить себя от получения провокационных сообщений".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram в России нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову стоит обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами.
https://ria.ru/20240328/moderatsiya-1936317405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, общество, технологии, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Общество, Технологии, Россия
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram