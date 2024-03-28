https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936301331.html

Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром

Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром - РИА Новости, 28.03.2024

Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром

ВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:45

2024-03-28T08:45

2024-03-28T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

часов яр

донецкая народная республика

артемовск

андрей марочко

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. ВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для стабилизации ситуации на Донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы. Вооружение, военная техника и личный состав перебрасывается с тыловых зон, также задействуются личные резервы командования сухопутных войск", — сообщил Марочко агентству. Эксперт добавил, что в связи с этим трафик военных колонн ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. Со слов Марочко, военные колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и с убитыми, так называемым "грузом 200". Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. Накануне в Минобороны РФ также сообщали, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935808454.html

часов яр

донецкая народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, часов яр, донецкая народная республика, артемовск, андрей марочко, денис пушилин, вооруженные силы украины