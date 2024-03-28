Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром
Марочко: под Часов Яр бросают личные резервы командования сухопутных войск ВСУ
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. ВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для стабилизации ситуации на Донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы. Вооружение, военная техника и личный состав перебрасывается с тыловых зон, также задействуются личные резервы командования сухопутных войск", — сообщил Марочко агентству.
Эксперт добавил, что в связи с этим трафик военных колонн ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. Со слов Марочко, военные колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и с убитыми, так называемым "грузом 200".
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
Накануне в Минобороны РФ также сообщали, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.