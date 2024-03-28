Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 28.03.2024 (обновлено: 08:46 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936301331.html
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром - РИА Новости, 28.03.2024
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром
ВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T08:45
2024-03-28T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
донецкая народная республика
артемовск
андрей марочко
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. ВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для стабилизации ситуации на Донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы. Вооружение, военная техника и личный состав перебрасывается с тыловых зон, также задействуются личные резервы командования сухопутных войск", — сообщил Марочко агентству. Эксперт добавил, что в связи с этим трафик военных колонн ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. Со слов Марочко, военные колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и с убитыми, так называемым "грузом 200". Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. Накануне в Минобороны РФ также сообщали, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935808454.html
часов яр
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, часов яр, донецкая народная республика, артемовск, андрей марочко, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ под Часовом Яром

Марочко: под Часов Яр бросают личные резервы командования сухопутных войск ВСУ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. ВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для стабилизации ситуации на Донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы. Вооружение, военная техника и личный состав перебрасывается с тыловых зон, также задействуются личные резервы командования сухопутных войск", — сообщил Марочко агентству.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сотни убитых в приграничье. ВСУ оголили фронт ради безнадежного наступления
22 марта, 08:00
Эксперт добавил, что в связи с этим трафик военных колонн ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. Со слов Марочко, военные колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и с убитыми, так называемым "грузом 200".
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
Накануне в Минобороны РФ также сообщали, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко
26 марта, 08:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовскАндрей МарочкоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала