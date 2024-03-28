https://ria.ru/20240328/simonyan-1936489283.html

Симоньян сообщила, что едва не оказалась в "Крокусе" в момент теракта

Симоньян сообщила, что едва не оказалась в "Крокусе" в момент теракта - РИА Новости, 28.03.2024

Симоньян сообщила, что едва не оказалась в "Крокусе" в момент теракта

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян могла оказаться в "Крокусе" в момент теракта, об этом она заявила в авторской программе... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:28

2024-03-28T21:28

2024-03-28T23:20

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

владимир путин

маргарита симоньян

александр бортников

крокус

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян могла оказаться в "Крокусе" в момент теракта, об этом она заявила в авторской программе "Ч.Т.Д." в Telegram-канале Кеосаян daily."Я должна была быть в этом "Крокусе" тоже. Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в "Крокусе". И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга", — рассказала журналистка.По словам Симоньян, ее коллеги приехали в ресторан с таким же названием в "Крокус", а она сильно опаздывала, потому что задержалась на предыдущем совещании."Я как раз подъезжаю к МКАД, то есть мне гораздо ближе к "Крокусу", чем к тому месту, где я имела в виду… Они говорят: "Мы же уже в "Крокусе", давай уже здесь". И я понимаю, что мне ближе тоже туда, но я такая уставшая — пятница, вечер. И я думаю: нет, потом оттуда так долго добираться на следующее место, где мне нужно быть. Но, с другой стороны, это ж свинство, люди ждут", — добавила журналистка. Впоследствии она предложила коллегам встретиться в изначально запланированном месте, после чего они вышли из заведения и уехали. По словам Симоньян, как только они сели в новом ресторане, начались звонки."И вот это вот все началось, и должны были мы быть в "Крокусе". Ангел-хранитель, конечно, есть" , — заключила Симоньян. Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935558231.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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россия, украина, брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, александр бортников, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)