https://ria.ru/20240328/simonyan-1936489283.html
Симоньян сообщила, что едва не оказалась в "Крокусе" в момент теракта
Симоньян сообщила, что едва не оказалась в "Крокусе" в момент теракта - РИА Новости, 28.03.2024
Симоньян сообщила, что едва не оказалась в "Крокусе" в момент теракта
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян могла оказаться в "Крокусе" в момент теракта, об этом она заявила в авторской программе... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:28
2024-03-28T21:28
2024-03-28T23:20
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
владимир путин
маргарита симоньян
александр бортников
крокус
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян могла оказаться в "Крокусе" в момент теракта, об этом она заявила в авторской программе "Ч.Т.Д." в Telegram-канале Кеосаян daily."Я должна была быть в этом "Крокусе" тоже. Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в "Крокусе". И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга", — рассказала журналистка.По словам Симоньян, ее коллеги приехали в ресторан с таким же названием в "Крокус", а она сильно опаздывала, потому что задержалась на предыдущем совещании."Я как раз подъезжаю к МКАД, то есть мне гораздо ближе к "Крокусу", чем к тому месту, где я имела в виду… Они говорят: "Мы же уже в "Крокусе", давай уже здесь". И я понимаю, что мне ближе тоже туда, но я такая уставшая — пятница, вечер. И я думаю: нет, потом оттуда так долго добираться на следующее место, где мне нужно быть. Но, с другой стороны, это ж свинство, люди ждут", — добавила журналистка. Впоследствии она предложила коллегам встретиться в изначально запланированном месте, после чего они вышли из заведения и уехали. По словам Симоньян, как только они сели в новом ресторане, начались звонки."И вот это вот все началось, и должны были мы быть в "Крокусе". Ангел-хранитель, конечно, есть" , — заключила Симоньян. Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935558231.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, александр бортников, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Александр Бортников, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Симоньян сообщила, что едва не оказалась в "Крокусе" в момент теракта
Симоньян сообщила, что могла быть в ресторане в "Крокусе" в момент теракта
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян могла оказаться в "Крокусе" в момент теракта, об этом она заявила в авторской программе "Ч.Т.Д." в Telegram-канале
Кеосаян daily.
"Я должна была быть в этом "Крокусе" тоже. Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в "Крокусе". И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга", — рассказала журналистка.
По словам Симоньян, ее коллеги приехали в ресторан с таким же названием в "Крокус", а она сильно опаздывала, потому что задержалась на предыдущем совещании.
"Я как раз подъезжаю к МКАД, то есть мне гораздо ближе к "Крокусу", чем к тому месту, где я имела в виду… Они говорят: "Мы же уже в "Крокусе", давай уже здесь". И я понимаю, что мне ближе тоже туда, но я такая уставшая — пятница, вечер. И я думаю: нет, потом оттуда так долго добираться на следующее место, где мне нужно быть. Но, с другой стороны, это ж свинство, люди ждут", — добавила журналистка.
Впоследствии она предложила коллегам встретиться в изначально запланированном месте, после чего они вышли из заведения и уехали. По словам Симоньян, как только они сели в новом ресторане, начались звонки.
"И вот это вот все началось, и должны были мы быть в "Крокусе". Ангел-хранитель, конечно, есть" , — заключила Симоньян.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл
" в Красногорске
произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС
опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области
. Ими оказались граждане Таджикистана
. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы
отправил их под арест до 22 мая.