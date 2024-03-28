https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html

Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков

Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков - РИА Новости, 28.03.2024

Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков

Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где завалило 13 горняков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:06

2024-03-28T10:06

2024-03-28T10:30

происшествия

амурская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где завалило 13 горняков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой", — сказал собеседник агентства.Вода и горная порода продолжают поступать в рудник, добавили в экстренных службах.В начале недели задержали управляющего директора рудника "Пионер", ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на нарушение правил безопасности, подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород.

https://ria.ru/20240328/rudnik-1936298897.html

https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html

амурская область

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Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области 2024-03-28T10:06 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области