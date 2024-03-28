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Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков - РИА Новости, 28.03.2024
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10:06 28.03.2024 (обновлено: 10:30 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков - РИА Новости, 28.03.2024
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков
Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где завалило 13 горняков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:06
2024-03-28T10:30
происшествия
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где завалило 13 горняков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой", — сказал собеседник агентства.Вода и горная порода продолжают поступать в рудник, добавили в экстренных службах.В начале недели задержали управляющего директора рудника "Пионер", ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на нарушение правил безопасности, подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород.
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936298897.html
https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html
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Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области
Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области
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происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков

Грунтовые воды почти затопили рудник "Пионер", где завалило 13 горняков

© МЧС РоссииСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© МЧС России
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где завалило 13 горняков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой", — сказал собеседник агентства.
Вода и горная порода продолжают поступать в рудник, добавили в экстренных службах.

Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.

Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
На руднике "Пионер", где произошло ЧП, бурят новые разведочные скважины
Вчера, 07:51
В начале недели задержали управляющего директора рудника "Пионер", ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.
Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на нарушение правил безопасности, подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород.
Спасательные работы на руднике Пионер - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза
21 марта, 10:17
 
ПроисшествияАмурская областьЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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