https://ria.ru/20240328/rudnik-1936316131.html
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков - РИА Новости, 28.03.2024
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков
Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где завалило 13 горняков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:06
2024-03-28T10:06
2024-03-28T10:30
происшествия
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где завалило 13 горняков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой", — сказал собеседник агентства.Вода и горная порода продолжают поступать в рудник, добавили в экстренных службах.В начале недели задержали управляющего директора рудника "Пионер", ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на нарушение правил безопасности, подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород.
https://ria.ru/20240328/rudnik-1936298897.html
https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области
Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области
2024-03-28T10:06
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Вода почти полностью затопила рудник "Пионер", где завалило горняков
Грунтовые воды почти затопили рудник "Пионер", где завалило 13 горняков
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где завалило 13 горняков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой", — сказал собеседник агентства.
Вода и горная порода продолжают поступать в рудник, добавили в экстренных службах.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.
В начале недели задержали управляющего директора рудника "Пионер", ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.
Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на нарушение правил безопасности, подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород.