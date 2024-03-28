https://ria.ru/20240328/rossiya-1936359656.html

FT назвало причины, по которым Россия завладела инициативой на фронте

FT назвало причины, по которым Россия завладела инициативой на фронте - РИА Новости, 28.03.2024

FT назвало причины, по которым Россия завладела инициативой на фронте

Провальное контрнаступление Киева летом 2023 года, острая нехватка боеприпасов и живой силы, а также отсутствие оборонительных рубежей позволили силам РФ... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:59

2024-03-28T12:59

2024-03-28T12:59

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Провальное контрнаступление Киева летом 2023 года, острая нехватка боеприпасов и живой силы, а также отсутствие оборонительных рубежей позволили силам РФ завладеть инициативой на фронте, пишет газета Financial Times. Как пишет издание, военные эксперты и украинское солдаты утверждают, что длительная ситуация вокруг Артемовска истощила критически важные ресурсы Киева перед контрнаступлением летом 2023 года, которое оказалось провальным. "Эта неудача, наряду с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, а также отсутствием многоуровневых оборонительных линий, теперь позволила (российской) армии завладеть инициативой", - пишет издание. Financial Times отмечает, что отсутствие у ВСУ надежных оборонительных линий стало одной из причин того, что российская армия смогла уверенно продвигаться вперед и брать под свой контроль участки вдоль линии фронта. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф